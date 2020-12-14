Время тазиков и бочек: в Ялте начали давать воду по шесть часов в день

Ялта, 14 декабря. В понедельник в Большой Ялте началась подача воды по графику — по шесть часов в день, с 6:00 до 9:00 утром и с 18:00 до 21:00 вечером.

Меры ввели, потому что водохранилища, обеспечивающие район, обмелели. Притоков в Счастливенское и Загорское водохранилища нет из-за засухи в регионе.

Воду в учреждениях здравоохранения и социальной сферы отключать пока не планируют. В городе уже установлены пластиковые 10-кубовые емкости воды, они появились в детских садах и школах региона. Также емкости установили в котельных, чтобы они могли работать бесперебойно. Поставили бочки и во дворах жителей города.

«В учреждениях образования устанавливаем емкости. Из 49 объектов в 40. К понедельнику они будут готовы обеспечить водой детей и педсостав», — написала на своей странице в соцсети врио главы города Янина Павленко.

В администрации Ялты пообещали поддержку населению. В Facebook Павленко сообщила, что на данный момент властям требуется устранить проблемы с сетями водоснабжения, их уже приготовились реконструировать. Она сообщила, что вскоре воду для ялтинцев начнут забирать из озера Могаби. Планируется, что это даст более 850 кубов для снабжения трех территорий западной стороны Ялты.

Ялтинцы с готовностью приняли это испытание. Под постами у Янины Павленко множество подбадривающих комментариев, некоторые горожане лишь предложили лишь пересмотреть график.

«Вообще, экономии не будет. В часы подачи воды все будут скорее мыться, стирать и все тому подобное. Расход будет больше, чем при подаче воды целый день. Выключайте на ночь. А днем выключать неразумно. Все будут набирать и расходовать еще больше», — предположили жители города.

«У нас, например, высотка и все на электрике, семьи из пяти-шести человек. Не успеет бойлер нагреться даже. И выходные сделать по другому графику — с 9 утра до 11, вечер с 18 до 23. Элементарно покупаться нормально, приготовить, убрать», — предложила жительница города.

Также люди попросили не отключать воду на новогодние праздники.

«А как вопрос будет [обстоять] с 31-го на 1-ое? Есть ли вероятность, что вода будет в эту ночь? А то обидно будет хрюшками за столом сидеть», — написали жители города.

Как ранее писал ФАН, решение ограничить подачу воды в Ялте было принято 7 декабря. До этого вода в городе подавалась с 5 часов утра до 23 часов.