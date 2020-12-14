Стало известно, кто выкупил «Массандру» на торгах в Крыму

Ялта, 14 декабря. В Крыму состоялась продажа через аукцион известного на весь мир крымского винзавода «Массандра». 20 ноября завод был официально выставлен на продажу, его стартовая цена была назначена в размере 5,3 млрд рублей. При этом шаг на аукционе составлял 26,5 млн рублей, то есть 0,5% от стоимости завода на начало торгов, передает корреспондент ФАН.

Заявки на участие в торгах за «Массандру» подали всего 2 участника — ООО «Южный проект» и компания ООО «Эстейт Групп». Сообщается, что «Южный проект» (зарегистрирована в Санкт-Петербурге) является дочерней компанией банка «Россия». При этом в декабре 2017 года дочерняя компания банка купила за 1,5 млрд рублей 100% акций завода шампанских вин «Новый свет» в Судаке.

Согласно информации из открытых источников, «Эстейт Групп» была зарегистрирована в Москве в октябре этого года, а уставной капитал компании составляет 10 тыс. рублей. Как основной вид деятельности указывается «Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления». Прием заявок на участие в торгах на «Массандру» завершился еще 8 декабря. Днем 14 декабря состоялись торги, их выиграла компания «Южный проект», выкупив 100% акций ПАО «Массандра» за 5,327 млрд рублей.

Отметим, что коллекция вин на заводе «Массандра» составляет порядка 1 млн бутылок, некоторым из них около 200 лет. Эксперты ранее сообщали, что предприятие требует масштабной модернизации, а для этого необходимо, как минимум: обновление парка сельхозтехники, разработка проектов по перезакладке, уходу за виноградниками и так далее. На эти мероприятия нужно около 9 млрд рублей.

Дело в том, что больше половины виноградников «Массандры» уже старше 20 лет, в связи с чем они имеют изреженность более 30%, а на некоторых участках — до 70%. Чтобы винзавод сохранил статус лидера отрасли виноградарства, надо перезаложить 60% насаждений на площади не менее 2,5 тысяч гектаров. На это уйдет примерно 10 лет, а по сумме — еще 4 млрд рублей. По предварительным подсчетам, инвестиции в винзавод «Массандра» начнут себя окупать только через 7-12 лет.