Эксперт рассказал о вине Украины в загрязнении Азовского моря

Севастополь, 13 декабря. Азовское море теряет ценные качества. Осолонение морской воды привело к снижению уловов и увеличению биомассы медуз, которые пожирают планктон и оставляют рыбу без пищи. На минувшей неделе проблему подняли на заседании Азово-Черноморского бассейнового научно-промыслового совета в Севастополе. По мнению экспертов, осолонение Азовского моря происходит из-за уменьшения стоков рек, суперинтенсивности сельского хозяйства и загрязнения воды.

Засуха здесь ни при чем, считает кандидат биологических наук, научный руководитель Кубанского казачьего государственного института пищевой индустрии и бизнеса ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)» Анатолий Беляков.

«У меня на руках отчет Гидрометцентра за 120 лет — существенного повышения температур нет, проблема надумана. Общее отклонение за этот огромный период составляет 1,5 градуса, то есть, средняя температура опускалась или поднималась на 0,4 — 0,9 градуса. Последние годы повышения среднего показателя температуры, давления и вовсе не происходит», — говорит он.

По словам ихтиолога, соленость Азовского моря повышается из-за маловодья впадающих в него Дона и Кубани, возникшего по причине масштабного зарегулирования их стоков. В сентябре 2020 года в Росрыболовстве заявили, что Дон находится в критическом состоянии. Создание Цимлянского водохранилища привело к сокращению объема стока реки на 13-15 км³/год. В 1970-х годах прошлого столетия пресную воду брали из Дона и Кубани для хозяйственных целей, из-за чего общий сток снизился до 20 км³ в год, что увеличило поступление черноморской воды в Азовское море и повысило его соленость до 13-14 промилле.

По мнению экспертов, за последние 10 лет осолонение Азовского моря достигло пика. Дальнейшее снижение объемов речной воды недопустимо, так как вызовет необратимый рост солености до уровня черноморской воды, что погубит экосистему Азовского моря.

Данные Росрыболовства говорят о сокращении общего вылова рыбы в Азовском море на 28,6% — до 10,3 тыс. тонн. Запасы тарани снизилась с 8,4 тысяч тонн до 2 тысяч тонн, запасы осетровых сократились с 15 млн экземпляров до 3 млн, уточняет Анатолий Беляков.

«Объяснить это просто: вместо комфортных для тарани 9 промилле, мы имеем почти в два раза больше!» — восклицает Александр Бирюков, член Совета НКО «Экологическая Вахта по Северному Кавказу».

Зато нынешний посол Азовского моря очень комфортен для медузы. По словам Белякова, мелкая медуза попала к нам 40 лет назад с балластными водами иностранных судов. Опасна она тем, что пожирает планктон, личинки тарани, судака и других рыб.

«Появлению медуз также может способствовать органическое загрязнение Азовского моря, вызванное обрушением берегов, — делится своим мнением кандидат биологических наук, специалист по природопользованию СКК «Ди-Луч» Станислав Ермолаев. — Думаю, и Украина делает немалый вклад по загрязнению. Там много промышленных городов, металлургических предприятий. В их непростой ситуации можно экономить на всем, в том числе, и на очистных сооружениях. Что Украина сбрасывают в Азовское море, мы можем только догадываться».

Объединенная пресс-служба Росрыболовства сообщает, что для решения сложившейся ситуации на Азовском море планируется массовый вылов, переработка и реализация медуз. Опираться специалисты будут на опыт Дальнего Востока и Китая. Научно-промысловый совет рекомендует также расширить акватории промысла черноморской хамсы и сократить районы добычи азовской хамсы в Черном море.

Ранее ФАН писал о возможном строительстве водовода по дну Азовского моря для переброса воды из реки Кубань в Крым. Ученые раскритиковали проект, аргументируя нехваткой водных ресурсов Краснодарского края.