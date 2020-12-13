Вырубка деревьев в Симферополе взбудоражила крымские соцсети

Симферополь, 13 декабря. В социальных сетях разгорелись эмоциональные обсуждения под постами об очередной вырубке деревьев в крымской столице. По мнению очевидцев, вырубка велась незаконно. В ситуации разбирался корреспондент ФАН.

Как выяснилось, вырубка на Проспекте Кирова, 56 согласована со всеми профильными ведомствами и ведется в рамках строительства нового канализационного коллектора глубокого залегания.

«Здесь будет шахта коллектора. Здесь ведутся работы по устройству канализационного коллектора в городе Симферополе, это работа необходима. К сожалению, именно здесь будет одна из шахт находится. Она не одна, такая же будет в районе бульвара Ленина... Нашим управлением благоустройства с выходом на место на всех этих участках просмотрены все деревья, сделана их оценка, выставлен счет и подрядчиком оплачено компенсационное озеленение», — пояснил заместитель главы городской администрации Анатолий Русин.

Отметим, общая протяженность коллектора составит 17 километров, а стоимость всего проекта по модернизации и реконструкции канализационных сетей — 10 млрд рублей. Строительство подразумевает сооружение 33 шахт глубиной до 25 метров.