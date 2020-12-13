Командование ЧФ готово отреставрировать здание Матросского клуба в Севастополе

Севастополь, 13 декабря. В Севастополе находится известное здание, которое было построено 66 лет назад, в год столетия первой Обороны города-героя. Здание-театр является памятником архитектурного значения, однако его реставрировали в последний раз еще при Украине. В этом году завершился ремонт территории перед театром, но частично разрушенный фасад и колоны памятника архитектуры остались, к сожалению, нетронутыми.

ФАН выяснил, в чем заключается проблема, и почему здание Матросского клуба до сих пор не было отреставрировано. Оказалось, что с 2014 года идет процедура передачи здания под охрану «Севнаследия». Руководство театра сообщило корреспонденту ФАН, что на данный момент процедура передачи еще не завершена. Также ситуацию с отсутствием ремонта фасада здания прокомментировали жители города-героя:

«Внешне, если не присматриваться, здание выглядит нормальным, но если поднять глаза, или обойти его с тыльной стороны, то видно, в каком состоянии находится символ нашего города».

Вместе с тем удалось выяснить, что в командовании Черноморского флота готовы выделить деньги на ремонт здания, однако этому мешает бюрократическая составляющая, то есть все нужно согласовать и так далее. Чтобы приступить к реконструкции здания архитектурного наследия, необходимо пройти целый ряд разрешительных и подготовительных процедур. В связи с этим процесс начала ремонтных работ затянулся.

Сколько времени на это потребуется, и когда фасад театра приведут в порядок, а жителей и гостей города обезопасят от нависших над их головами разрушающихся колонн, в управлении охраны объектов культурного наследия города Севастополя пока не ответили. Редакция ФАН направила в ведомство информационный запрос, который будет опубликован после получения ответа.

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