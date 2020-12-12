Северо-Крымский канал, перекрытый Украиной, не понадобится Крыму для подачи воды

Проблема дефицита питьевой воды в Крыму за последний год стала самой острой и самой обсуждаемой на полуострове. Перекрытие Северо-Крымского канала, длительный засушливый период, несовершенство водопроводных сетей и другие факторы привели к неутешительному итогу — опустевшие водохранилища, вода по графику с ухудшением качества. Весь спектр накопившихся проблем вынуждают принимать безотлагательные меры.

Проекты по долгосрочному решению проблемы прорабатываются и вводятся и эксплуатацию. Из федерального бюджета на эти цели выделено порядка 50 млрд рублей. В том, как обстоят дела на полуострове сегодня, проблемах и путях решения вопроса вододефицита разбирался корреспондент ФАН.

Текущее состояние водных запасов

По последним данным, полученным от Госкомитета по водному хозяйству Крыма по запросу ФАН, произошло дальнейшее сокращение водных запасов водохранилищ естественного стока до 43,8 млн кубометров (при проектном количестве 399,47 млн кубометров). В процентном соотношении сегодня в водохранилищах Крыма осталось в среднем не более 10% водного ресурса.

Непродолжительные дожди, прошедшие в октябре и ноябре, не помогли улучшить ситуацию. Таким образом, водные запасы сегодня на критическом уровне: в Симферопольском водохранилище осталось менее пяти миллионов кубометров воды. В нескольких селах Симферопольского района, как, например, в Украинке и Пионерском, ушла вода из колодцев. Пустеют водозаборные скважины в личных домохозяйствах. Вода становится более соленой. Жители Симферополя, Ялты, а также Симферопольского и Бахчисарайского районов получают воду по графикам и даже не каждый день. А где нет централизованного водоснабжения, осуществляется подвоз воды специализированным автотранспортом.

Для полноты картины посмотрим на собственные водные ресурсы полуострова:

общий объем, формируемый на полуострове, — около 1 млрд кубометров в год;

всего имеется 1657 водотоков — реки, ручьи и балки — суммарной протяженностью 5996 км;

300 озер, 23 водохранилища, 1900 оросительных прудов.

К основным рекам относятся Салгир, протяженностью 220 км, Кача, Альма, Бельбек, Индол, Биюк-Карасу, Черная и Бурульча. В засушливые периоды многие мелкие реки, балки и горные пресноводные озера пересыхают. Известно, что на полуострове за последние шесть лет пробурено около 2000 скважин. Точное количество доподлинно неизвестно. Только завод «Титан» в городе Армянске для обеспечения работы кислотонакопителя запустил в работу 19 артезианских скважин. Безопасную работу предприятия возможно обеспечить с помощью 12 тыс. кубометров воды в сутки.

Подходы к решению проблемы

Для покрытия вододефицита после прекращения подачи воды по Северо-Крымскому каналу рассматривались разные способы восполнения потребностей населения и сельского хозяйства. Частично Северо-Крымский канал с 2014–2015 гг. используется для транспортировки воды из горных водохранилищ Белогорского района в восточные области Крыма, а также из северо-восточной части — на Керченский полуостров.

Поскольку собственных ресурсов для полноценного снабжения питьевой водой в Крыму недостаточно, рассматривались разные варианты водообеспечения. Директор Морского гидрофизического института РАН Сергей Коновалов сформулировал приоритеты и направления для решения вопроса вододефицита.

«Первая позиция — ремонт сетей. Сегодня потери ресурса от поставщика до потребителя составляют 40–80%. В качестве основного источника следует рассматривать опреснительные установки и заводы. Где их располагать, как безопасно утилизировать солевые отходы, как оптимально решить проблему логистики — здесь нужны полномасштабные исследования и расчеты», — заверил ФАН Коновалов.

До 2019 года использование опреснительных заводов не рассматривалось из-за высокой энергоемкости предприятий. С выводом на проектную мощность в марте 2019 года двух новых ТЭС общей мощностью 940 МВт эта проблема решена.

Для комплексного решения водной проблемы Крыма необходимо модернизировать очистные сооружения, строить новые современные комплексы биологической очистки, позволяющие получать на выходе пригодную для использования в технических целях воду. Очищенные стоки можно применять в сельском хозяйстве для полива, для заполнения систем теплоснабжения, а в перспективе — для технических целей в быту. Эти системы широко используются в странах с засушливым климатом и дефицитом пресной воды, например, в Греции, Португалии, на Мальте и других островных странах Средиземного моря. В качестве локальных резервных запасов вполне возможно использовать системы сбора, очистки и хранения дождевой воды, как это делают в Израиле, где каждое административное здание, жилые дома и частные домовладения имеют такие системы.

Вода нужна уже сегодня

В качестве экстренных мер перед властями Крыма и Севастополя поставлена задача до 21 декабря текущего года произвести бурение всех скважин, запланированные на 2021 год. На эти цели предусмотрено соответствующее финансирование, проводится георазведка силами госкорпорации «Росгеология».

Для проекта по строительству первой промышленной станции опреснения морской воды в Севастополе производительностью 20 тыс. кубометров в сутки партнерами могут выступить конструкторские бюро, входящие в состав корпораций «Ростех» и «Росатом».

«Скважины не решат вопрос обеспечения пресной водой Крыма. Их можно пробурить быстро и много, но запасы пресной воды в подземных резервуарах не бесконечны. Это экстренное временное решение проблемы. А для стабилизации ситуации надолго нужны опреснительные комплексы», — ответил Сергей Коновалов на вопрос корреспондента ФАН об использовании запасов воды в долгосрочной перспективе.

В настоящее время, по информации пресс-службы ГУП «Вода Крыма», идет активное бурение скважин в Вилино и Бештерек-Зуйском водозаборе. По распоряжению главы Сергея Аксенова, начаты подготовительные работы для строительства опреснительных установок в трех прибрежных городах — Судаке, Керчи и Феодосии. Ранее сообщалось о подготовке мероприятий для строительства опреснительной установки в городе Ялте.

К сожалению, погодные условия не способствуют пополнению запасов водного ресурса путем естественного стока. Поэтому применяются все доступные методы покрытия дефицита, в том числе использование очищенных стоков в технических целях.

Уже введены в эксплуатацию очистные сооружения четвертого поколения с высокой степенью очистки биологическим способом в пгт Гвардейском Симферопольского района. Очищенная вода используется промышленными предприятиями для технических нужд. Об этом ФАН сообщил глава Гвардейского сельского поселения Игорь Чичкин.

«Пропускная способность очистных — 4,5 тыс. кубометров в сутки. Промышленные предприятия за свой счет построили систему транспортировки технической воды и с успехом используют ее в производственных целях. Питьевая вода подается потребителям из артезианских скважин. Всего задействованы 24 скважины. Они переданы в управление «Крымской водной компании». К сожалению, также существует проблема — старые сети, но они постепенно меняются», — рассказал Игорь Чичкин.

Также ведутся работы по ремонту и замене водопроводных сетей на всей территории республики. На эти цели до конца 2020 года выделено 400 млн рублей. Еще 250 млн выделено на бурение скважин.

Кроме того, рассматриваются ранее не применяемые способы использования водных ресурсов, например, использование воды, накопившейся в отработанных карьерах.

Однако не все регионы Крыма страдают от вододефицита. Например, Раздольненский район неудобств в этом вопросе не испытывает. Глава администрации Раздольненского района Андрей Захаров в беседе с корреспондентом ФАН заметил, что в их районе проблем с поставкой воды потребителям нет — вода поступает из артезианских скважин. Ограничения не вводилось и пока не планируется.

По утверждению главы Гвардейского поселения Симферопольского района Игоря Чичкина, все населенные пункты поселения запитаны от 16 артезианских скважин. Потребители пользуются водой круглосуточно, и кратковременные отключения случаются лишь по причине аварий в сетях водоснабжения.