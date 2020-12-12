В Крыму будут развивать экологический туризм в местных заповедниках

В рамках проведения десятого юбилейного туристского форума состоялось подписание договора о сотрудничестве между ФГБУ «Заповедный Крым» и Министерством курортов и туризма Республики Крым. Соглашение подписали Министр курортов и туризма РК Вадим Волченко и директор «Заповедного Крыма» Андрей Бородин, передает корреспондент ФАН.

По итогу подписания Вадим Волченко отметил важность и актуальность данного соглашения для Крыма и подчеркнул его перспективность.

«Уже сейчас мы понимаем, что сотрудничество может быть весьма многогранным, большое количество проектов уже намечено, и они будут освещены в самое ближайшее время. У нас есть весьма конкретные планы, которые здорово стимулируют развитие экологического туризма на полуострове», — заявил министр.

Андрей Бородин тоже подчеркнул перспективность данного соглашения и выразил надежду на активное развитие экологического туризма на территории крымского полуострова.

«С моей стороны хочется отметить, что, мне кажется, это подписание даст новый толчок для развития экологического туризма на нашей территории. У нас, все-таки, шесть особо охраняемых территорий, четыре заповедника и два федеральных заказника», — заявил директор ФГБУ «Заповедный Крым».

По словам министра курортов и туризма РК Вадима Волченко, тема экологического туризма и защиты экологии крымского полуострова крайне важна и представляет особый интерес для руководства Республики, поэтому была вынесена отдельной темой на десятый туристский форум.

Кроме того, данный блок форума является международным — своим опытом в развитии экотуризма с российскими коллегами поделились специалисты из Бразилии и Белоруссии. В частности с докладом о туристических проектах и концессии на охраняемых территориях Бразилии выступил член Рабочей группы по туризму и охраняемым территориям Всемирной комиссии по охраняемым территориям (WCPA / IUCN).

Со стороны Республики Беларусь участие в форуме принял генеральный директор Государственного природоохранного учреждения «Национальный парк «Браславские озера». Тема доклада — «Организация и развитие Государственного учреждения «Национальный парк «Браславские озера».

Ранее ФАН рассказывал, что в прошлом году под управление ФГБУ «Заповедный Крым» перешли четыре заповедника Крыма и два государственных природных заказника федерального значения. Вскоре посещение заповедников станет платным, а нарушителей в лесу будут фиксировать фотоловушки.