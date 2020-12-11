В Ялте ботанический сад борется за потерянные при Украине земли в суде

Ялта, 11 декабря. Росимущество, Минобрнауки и представители Никитского ботанического сада в Ялте намерены вернуть ботсаду земли, переданные при Украине фирме «Научно-исследовательский институт натуропатии и фитотерапии», причем основания самой передачи весьма сомнительны. На 11 декабря в Арбитражном суде Республики Крым было назначено первое слушание по этому делу в первой инстанции. ФАН выяснил, что требуют истцы и чем закончилось заседание.

В 2003 году фирма «Научно-исследовательский институт натуропатии и фитотерапии» получила от Совета министров Крыма в аренду на 49 лет земли площадью 3,7 га научно-экспериментального фитоцентра Украинской академии аграрных наук, который тогда входил в состав земель Никитского ботанического сада.

По украинским законам, передача земель ботсада могла произойти только с разрешения президиума академии наук, а также с учетом мнения Никитского сада и по согласованию с центральным органом исполнительной власти Украины на основании экспертного заключения.

Однако в акте согласования передачи земли ботсада в аренду «НИИ натуропатии и фитотерапии» отсутствовали подписи руководителей и печати Украинской академии аграрных наук и Никитского ботанического сада. Похоже, что в то время указ о передаче участка сада НИИ натуропатии и фитотерапии» был выдан с нарушениями.

В мае этого года МТУ Росимущества в Республике Крым и городе Севастополе, Минобрнауки России и Никитский ботсад обратились в Арбитражный суд Крыма с заявлением к Совету министров РК и обществу с ограниченной ответственностью «Научно-исследовательский институт натуропатии и фитотерапии» о признании недействительным Постановление Совмина от 10.06.2003 №306 «О передаче земельного участка в аренду ООО «НИИ натуропатии и фитотерапии».

Кроме того, в иске говорится о признании ничтожными последующих действий по регистрации и передаче земельного участка с кадастровым номером 90:25:060401:206 (по адресу Республика Крым, г.Ялта, пгт Никита), а также об истребовании из чужого незаконного владения этого земельного участка и снятии его с кадастрового учета.

В Арбитражном суде Республики Крым рассмотрение дела было назначено на 11 декабря. Истцом выступает МТУ Росимущества в Республике Крым и городе Севастополе, ответчиком – Совет министров РК и ООО «Научно-исследовательский институт натуропатии и фитотерапии».

Третьими лицами в деле участвуют представители Никитского ботанического сада, Государственный комитет по государственной регистрации и кадастру РК, администрация города Ялта, Департамент имущественных и земельных отношений администрации Ялты, а также Министерство имущественных и земельных отношений РК. Иные лица - прокуратура Республики Крым.

Разбирательство в этом деле обещало быть, как минимум, интересным, однако судебное заседание в итоге отложили на 28 января по пока не оглашенным причинам.

Напомним, ранее ФАН сообщал, что в Арбитражном суде Севастополя должно было состояться слушание дела по вкладам жителей Крыма в украинские банки, однако оно тоже было перенесено на следующий год.