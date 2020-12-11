Женщину с серьезными ожогами доставили в больницу Ялты из горящего авто на трассе

Ялта, 11 декабря. Женщину в тяжелом состоянии доставили в городскую больницу Ялты №1 (филиал ФМБА - «Федерального медико-биологического агентства» в Крыму) после ЧП на трассе у поселка Даниловка. ФАН сообщал, что она самостоятельно выбралась из горящего микроавтобуса Mersedes Sprinter, который, по предварительной информации, поджег ее супруг, вылив неизвестную горючую жидкость. При возгорании женщина получила многочисленные ожоги.

Бригада скорой медицинской помощи сразу после получения сигнала (в 10:14) выехала на место и забрала пострадавшую в ялтинскую больницу. Сейчас ей оказывают помощь. Мужчина, находящийся в авто, погиб до приезда бригады врачей.

До сих пор на месте работают специалисты спасательной службы и правоохранительных органов. Вскоре ведомства дадут официальную информацию о произошедшем.