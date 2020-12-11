Очевидцы рассказали, как женщина прыгала из горящей квартиры в Севастополе



Севастополь, 11 декабря. Сильный пожар произошел сегодня ночью в Гагаринском районе Севастополя, в пожаре пострадали люди и животные. На месте событий побывал корреспондент ФАН.

Сейчас на месте пожара – тишина. Разбиты окна в подъезде, на полу и стенах – черная гарь. По словам жителей домов по соседству, ЧП произошло поздно ночью.

«Мы проснулись от того, как тут все пылало, квартира выгорела до тла, пламя и дым поднимались до пятого этажа, люди выскочили на улицу полуодетые. МЧС приехали быстро, но горело уже хорошо в этот момент», — рассказали ФАН жители дома.

В пожаре пострадала женщина, ей пришлось покидать горящую квартиру еще до приезда пожарных.

«Она выпрыгнула из окна, там вроде не высоко, но склон и, видимо, она как-то плохо приземлилась, ногу сломала, ее скорая забрала», — говорит очевидица.

Вместе с хозяйкой пострадал и кот владельцев сгоревшей квартиры. Сейчас его тело лежит у открытого подъезда, шерсть обгорела и оплавилась:

«Когда кота вынесли он был еще жив, но уже не шевелился, орал почти до утра».

На данный момент причины пожара уточняются, но у соседей-погорельцев уже есть своя версия произошедшего. Они говорят, что там же по соседству живут местные алкоголики, которые снова «устроили попойку и что-то загорелось».

Из-за опасности распространения пожара, работникам газовой службы пришлось отключить подачу голубого топлива в соседние дома, по данным управляющей компании оно появится лишь к вечеру 11 декабря.