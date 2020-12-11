Пьяный крымчанин избил возлюбленную, сломав ей ребра

Красноперекопск, 11 декабря. Ссора, возникшая между двумя местными жителями в городе Красноперекопск на севере Крыма ( рядом с границей с Украиной), привела одного из участников в руки полицейских, вторую - на больничную койку.

Как стало известно, 46-летний крымчанин выпивал в компании своей 35-летней сожительницы. Приняв приличную дозу алкоголя, пара поссорилась и мужчина побил женщину с применением подручных средств. Его сожительница не смогла сразу обратиться ни к врачам, ни к правоохранителям, так как после нападения потеряла сознание до утра.

Уже на следующий день она обратилась за помощью к участковому полиции, который отвез ее в больницу. У женщины оказались переломаны ребра. Врачи зафиксировали также кровоподтеки грудной клетки, подчеркнули в пресс-службе МВД по Крыму.

За умышленное причинение вреда средней тяжести здоровью человеку с применение предметов, используемых как оружие, мужчине может грозить заключение на срок до пяти лет.

Отметим, недавно в Красноперекопске районе, так же гражданин Крыма, изрезал в пьяной ссоре своего собутыльника. В конце ноября ссора на почве ревности привела тому, что мужчина нанес сопернику тяжкие телесные повреждения в районе грудной клетки. Теперь ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Стоит заметить, что большая часть преступлений совершается именно в пьяном состоянии. Так, ранее пьяный водитель в Приморье устроил массовую аварию, в которой разбил пять автомобилей.