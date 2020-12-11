Коммунальщики Симферополя бессовестно слили воду на улицу, «забыв» о засухе в Крыму

Жесткие ограничения, которые введены в Симферополе по подаче воды населению, кого-то заставляют задуматься о ценности простых вещей, а кто-то бездумно расходует живительную влагу. Внимание, проявленное местным активистом, помогло пресечь нарушение в дальнейшем при обращении с питьевой водой, которой многим не хватает.

Как узнал ФАН, активист общественной инициативы «Стопхлам» Юрий Шестов заметил и заснял на видео процесс слива воды из емкости на улице Маршала Жукова в районе дома №15. Дело в том, что в преддверии грядущего понижения температуры администрацией Симферополя было принято решение об освобождении емкостей для предотвращения замерзания воды. Однако не всеми распоряжение было понято правильно. И некоторые нерадивые сотрудники департамента ЖКХ города решили слить воду просто на улицу — и это в то время, когда все крымчане как никогда должны беречь воду.

В течение получаса активисту удалось дозвониться в пресс-службу администрации столицы и сообщить о происходящем. Молодой человек также опубликовал видео в соцсетях.

Этот факт возмутил главу администрации Елену Проценко, которая осветила данный инцидент на своей персональной странице в социальной сети.

«Появилось видео, демонстрирующее сброс воды из резервной емкости, которая находится на улице Маршала Жукова. Факт вопиющий и недопустимый. Учитывая возможное значительное понижение температуры воздуха, некоторое время назад было принято решение найти способ спустить воду из тех емкостей, где она есть, и подготовить их для хранения… Почему оно было выполнено в такой форме, будем разбираться. Все виновные понесут наказание», — заверила Проценко.

ФАН лично пообщался с активистом и узнал, как сейчас обстоят дела с подачей воды в Симферополе.

«Когда на улице Маршала Жукова в жилые дома подается вода два раза в сутки всего на несколько часов, видеть такое беззаботное расточительство просто больно и возмутительно. Воду очищали, везли, тратили на это средства и время, чтобы люди могли воспользоваться дополнительно несколькими литрами. Когда жильцам приходится жестко экономить жизненно важный ресурс, поливать асфальт питьевой водой просто недопустимо», — сказал Юрий Шестов.

Ранее власти Крыма заявили, что решили вопрос подачи воды в село Скалистое, расположенное недалеко от столицы. Сначала рассматривался вариант о переброске воды из «Марсианского озера» — затопленного карьера, который очень любят туристы. Однако в ГУП РК «Вода Крыма» заявили, что отказались от этой идеи и подача будет осуществляться от Партизанского водохранилища.