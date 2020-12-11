Хозяева заваленного строительным грунтом пляжа в Крыму оказались на Украине

Случай, произошедший в селе Малый Маяк под Алуштой в Крыму, взбудоражил общественность и все службы города. Безответственный оператор пляжа ссыпал на один из секторов землю с камнями вместе положенного щебня. Из-за этого море у берегов стало грязным, а территория пляжа до сих пор вся завалена землей.

Как выяснил ФАН, уже неоднократно на место выезжали глава города, прокуратура, экологи, муниципальный контроль, а также представители участка, с которого привозили грунт на пляж, и пансионата «Береговой», на чьем балансе этот пляж состоит. Как оказалось, хозяева с обеих сторон-виновников сейчас находятся на Украине, поэтому особо не отвечают за происходящее.

Кроме того, оказалось, что у собственника земельного участка есть разрешение на строительство трехэтажного жилого дома на таком подрезном участке, где, кстати, будет произведено уничтожение краснокнижных деревьев. По словам представителя, есть и проект, и решение администрации Алушты о выдаче земельного участка, кроме того, декларацию сдавали в Симферополь. При выяснении обстоятельств, стало понятно, что все документы выдавались еще при Украине. Глава Алушты Галина Огнева заявила, что все принятые до 2014 года решения будут отменены через суды.

«На сегодняшний день во все инстанции мы направили свои требования. Были здесь и представители экологии и прокуратуры, которым мы дали запросы на уровне города и республики на определение нанесения ущерба морской глади. Когда будет результат экспертизы, мы поймем, какой ущерб нанесен. И как его будет возмещать «Береговой», — сообщила Огнева.

На днях на представителя санатория «Береговой» был составлен административный протокол за нарушение правил благоустройства в части самовольного складирования грунта на пляжной территории.

Ранее ФАН показывал видео с места, где пляж засыпали грунтом с камнями и во что превратилась береговая линия.