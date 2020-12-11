Коллекционер собрал уникальные этикетки вин Крыма времен царской и советской России

Коллекцию старинных этикеток крымских вин собрал главный редактор московского отраслевого журнала Игорь Смиренный, основавший первый и единственный в стране музей упаковки. Корреспонденту ФАН он показал, что среди спичечных коробков, флаконов, дореволюционных молочных и пивных бутылок лежит альбом брендов крымских вин. В нем собраны этикетки времен царской и советской России. Основатель мечтает приехать с коллекцией в Крым и организовать выставку.

Собирать коллекцию этикеток крымских вин и шампанского начали 5 лет назад. С воссоединением Крыма с Россией журнал «Тара и упаковка» организовал конкурс, и с полуострова хлынули редкие экземпляры этикеток.

Большинство из них оказались высокого дизайнерского и полиграфического качества, в свое время над этикетками работали талантливые художники.

«До революции наши товары ценились в Европе, Азии и даже в Америке. Упаковка была оформлена в русском национальном стиле, именно за стиль и качество любили за границей российские товары, – рассказывает Игорь Смиренный, главный редактор журнала «Тара и упаковка». – Была такая особенность – на каждой этикетке до революции писали имена владельцев компаний: Смирнов, Сустов. После 1917 года все резко стали буржуями, врагами народа и вместе с их именами ушел сам русский стиль оформления».

То, что крымская винодельческая продукция пользовалась активным спросом за рубежом доказывают, опять же, этикетки. Старое крымское вино «Выморозъ», по всей видимости, было выпущено специально для экспорта в США, полагает Смиренный. На этикетке орел красноречиво держит американский флаг.

На одной из этикеток напечатана карта Крыма – это экспортные варианты крымского шампанского, которое выпускали в СССР в 50-е – 80-е годы и поставляли в ФРГ и Великобританию.

«Это этикетка для вина «Сидр крымский», выпущенного Крымвкустрестом объединения РОССГЛАВПИВО Министерства вкусовой промышленности РСФСР. Министерства были введены вместо советов народных комиссаров в 1946 г. Значит, эта этикетка была выпущена в период с 1946 - по 1956 гг., и подтверждает еще раз, что Крым входил в состав РСФСР», - продолжает свой экскурс Игорь Смиренный.

Помимо крымских, в его коллекции десятки тысяч старинных этикеток вин со всей России, их начали собирать с 90-х годов. Когда экспонатов стало слишком много, был создан Музей упаковки площадью 150 кв. м. Его открыли в московском политехническом музее в 1999 году. Раньше здесь можно было увидеть уникальные коллекции жестяных банок чая, конфет, бутылок, флаконов духов 19-20 века. Последние годы музей стало не на что содержать, и его закрыли. Игорь Смиренный не оставляет идею о приезде в Крым и проведении выставки.

Ранее ФАН рассказывал, что в Судаке, на месте генуэзской колонии, где в XIII веке выращивали виноград и платили налог за производство вина, начали закладывать винный парк.