Эксперт объяснил, почему самые дорогие подержанные автомобили продают в Крыму

Жители Республики Крым и Севастополя жалуются в соцсетях и тематических форумах, что не могут подобрать себе б/у автомобиль либо из-за завышенных цен, либо из-за плохого технического состояния авто. При этом многие пользователи отмечают, что раньше такая проблема на полуострове не стояла так остро. ФАН выяснил у эксперта, почему в Крыму сложилась подобная ситуация.

Действительно, сегодня цены на рынке поддержанных автомобилей в Крыму немного завышены, даже в сравнении с Краснодарским краем — в среднем стоимость большинства авто на полуострове выше на 5–10%. И это при том, что эти регионы отделяет между собой только Крымский мост, то есть 19 км.

Вместе с тем, по данным крупнейших площадок России по продаже подержанных автомобилей, за десять месяцев прошедшего года авто с пробегом подорожали до 15%. При этом новые автомобили пока прибавили в цене порядка 6,5%. В разговоре с ФАН исполнительный директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Удалов рассказал, с чем может быть связана такая разница в цене на б/у автомобили в южных регионах страны.

По его словам, некоторые марки поддержанных автомобилей могут быть дороже в определенных регионах, но при этом в других — дешевле:

«Возьмем, допустим, Hyundai Solaris. Такие новые автомобили больше всего продаются в Москве, соответственно, когда они выходят на вторичный рынок, их объем на московском рынке получается самый большой, поэтому ценник в столице на них ниже, по сравнению с другими регионами. При этом на юге — в Крыму и Краснодарском крае — на Hyundai Solaris есть определенный спрос, но новых автомобилей там продавалось мало».

В связи с этим, продолжил собеседник издания, продать эту марку авто в южных регионах можно дороже, поэтому дилеры и перемещают эти автомобили из Москвы в Крым, Краснодарский край и так далее. С другими марками автомобилей может происходить совершенно обратная ситуация. Это называется региональная разница цен — вполне нормальное явление авторынка.

Также Сергей Удалов добавил, что рынок автомобилей с пробегом всегда более стабильный, нежели рынок новых авто. Поэтому сегодня спрос на рынке подержанных автомобилей находится примерно на уровне прошлого года, сократившись всего на 1%. При этом в октябре произошел короткий рост продаж поддержанных авто на 12% в сравнении с аналогичным периодом 2019 года.

Ранее ФАН рассказывал, когда эксперты посоветовали покупать новый автомобиль — в этом году или уже в следующем.