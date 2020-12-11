Принято считать, что общественность занимается только критикой и противодействием чиновникам. Однако стереотипы не всегда верны. В крымском городе Саки общественная инициатива «Активный Саки» активно сработалась с властями города и занимается вопросами благоустройства и реализации разнонаправленных проектов.

Инициатива была создана в 2019 году. В нее вошли наиболее активные жители, объединенные общей целью, — сделать город самым лучшим и комфортным. Дело в том, что Саки — особенный город. В нем проживает значительная часть граждан с ограниченными возможностями. Это инвалиды-колясочники со спинальными проблемами. Многие переехали в этот курортный город на постоянное место жительства из-за наличия и доступности специальных санаториев с лечебными грязями Сакского грязевого озера.

Здесь фраза «комфортная городская среда» приобретает особый смысл. В составе общественной инициативы часть активистов именно такие люди, которые лучше других знают и понимают проблемы инвалидов. Они совместно с другими горожанами принимают непосредственное участие в городской жизни.

«Основные точки приложения усилий общественности — это экологические проблемы, сфера ЖКХ, реализация проектов ФЦП, комфортная городская среда, воспитание молодежи, спорт», — рассказывает руководитель группы общественников Сергей Агафонов в интервью ФАН.

Кроме сотрудничества с администрацией города по этим направлениям, общественники регулярно организуют субботники. Проводятся как локальные акции по уборке общественных территорий, так и масштабные мероприятия. К примеру, в течение нескольких месяцев проводилась акция «От памятника к памятнику», в рамках которой люди привели в порядок кладбище, где захоронены участники Великой Отечественной войны. У многих горожан здесь покоятся их героические предки.

Несколько масштабных субботников помогли преобразить городской сквер им. Пушкина. Общественность активно помогала строителям во время проведения работ по реконструкции. Сегодня сквер — одно из самых любимых мест отдыха и прогулок горожан. Субботники на набережной Сакского озера также стали доброй традицией.

В период самоизоляции активисты ежедневно помогали согражданам словом и делом, доставляя продуктовые пакеты, лекарства и предметы первой необходимости. Приятно, что общественно полезная деятельность не прекращается ни в будни, ни в праздники.

Конечно, не всегда желания общественности и возможности администрации совпадают в полной мере. Но желание, готовность к диалогу и поиску компромиссных решений — главные отличительные черты общественников. И чиновники им идут навстречу. Благодаря общей работе город хорошеет на глазах.

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