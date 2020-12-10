Введение частичной дистанционки возмутило жителей Алушты

В некоторых городах Крыма продолжает расти количество заболевших коронавирусом, из-за чего власти идут на решительные меры. Так, растущая заболеваемость школьников и учителей, а также невозможность контролировать посещение внешкольных организаций учениками, заставила руководство Алушты отправить на дистанционку все кружки и секции, передает корреспондент ФАН.

С понедельника, 14 декабря, все секции и кружки города могут работать только онлайн. Родители недовольны, учителя разводят руками — а как же школы и детские сады? Как говорит Ксения Ярмантович, педагог в клубе «Вундеркинд», родители возмущаются и не понимают смысл перехода на дистанционку. По их мнению, логичнее было бы вместе с дополнительным образованием закрыть школы и детские сады.

Почему оставили работать в привычном режиме школы и детские сады, не понимают и в других учреждениях допобразования, но в целом с мерой согласны.

«Как руководитель, я почувствовала облегчение, — говорит Анна Слуцкая, директор студии английского языка. — Потому как мы находились в двусмысленной ситуации, когда слышали, что число заболевших растет, но официальных указаний по закрытию не получали. Я очень переживала за учителей, неизвестно, как переносят заболевание дети. Статистика показывает легкое течение болезни, но что будет с их здоровьем дальше, никто не знает».

Перевести на дистанционное обучение учреждения допобразования рекомендовала главный специалист-эксперт территориального отдела Роспотребнадзора по Алуште Зарема Рамазанова в ходе заседания оперативного штаба по недопущению распространения короновирусной инфекции. Участники штаба единогласно ее поддержали. Пока что на полное дистанционное образование в городе не планируют переходить. При необходимости, на карантин закрывают точечно — класс или группу. Власти вместе с Роспотребнадзором придерживаются мнения, что пока нет необходимости вводить тотальный карантин.

Всего за минувшие сутки в Крыму выявлено 289 случаев заболевания COVID-19. Подтвердилась смерть еще восьми человек. При этом в самой Алуште растет еще и заболеваемость ОРВИ среди школьников — на 24% на данный момент.