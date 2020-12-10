Закон о туристическом сборе на российских курортах будет пересмотрен Госдумой

Алушта, 10 декабря. Глава Республики Крым Сергей Аксенов передал изменения в закон касательно действия курортного сбора на полуострове. Отметим, глава Минкурортов Крыма Вадим Волченко сообщил ранее, что внедрение курортного сбора откладывается еще на год, поэтому мораторий будет продлен.

Как заявил председатель комитета Госсовета Крыма по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк, этот документ вчера зашел в комитет по туризму, курортам и спорту, и до конца года Госсовет Крыма примет этот законопроект в двух чтениях, передает корреспондент ФАН с форума «Открытый Крым», который проходит в эти дни в Алуште.

«Законопроект на федеральном уровне был экспериментом. В 2022 году заканчиваются сроки Федерального Закона («О проведении эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в Республике Крым, Алтайском крае, Краснодарском крае и Ставропольском крае. — Прим. ФАН), и он просто будет пересматриваться. В каком варианте он будет вообще – будет принимать Государственная Дума. На территории республики Крым курортного сбора, того, о котором мы говорили до этого, не будет уже вообще», – подчеркнул Черняк.

Закон о курортном сборе с физических лиц ввели в четырех регионах России в мае 2018 года на 5 лет — до 2022 года. В Крыму, по решению местных властей, введение сбора было отложено до 1 мая 2021 года. Севастополь тоже не планирует вводить данный сбор.

В целом для курортов размер платы не может превышать 100 рублей в сутки с каждого туриста. Льготные категории граждан от уплаты подобного сбора освобождены. Собирают оплату с туристов гостиницы, санатории и другие места размещения.