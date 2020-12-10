Политолог: 19 лет колонии строго режима — оправданное решение суда для Ислямова

Симферополь, 10 декабря. Суд вынес приговор в отношении бывшего вице-премьера Крыма Ленура Ислямова, который после 2014 года сбежал на Украину и организовал свой батальон радикалов. В комментарии ФАН крымский политолог Иван Мезюхо рассказал, зачем Верховный суд РК заочно вынес приговор украинско-татарского лидеру радикалов:

«19 лет колонии строго режима — это вполне оправданное решение суда. Ленур Ислямов не скрывает своих русофобских и антикрымских убеждений – это человек, который резко мимикрировал в радикала, когда посчитал, что такой образ будет ему выгоден как с точки зрения, видимо, бизнеса, так и каких-то для него политических перспектив. В результате у него имеется уголовные дела и решения суда в Российской Федерации, а также положение в обществе на Украине, которого он не хотел. То есть нельзя сказать, что его крымская авантюра принесла ему какой-то большой достаток или славу».

По словам политолога, если бы Ислямов оставался в Крыму и работал на благо своего народа в республике, не нарушая законов, то, скорее всего, сегодня он выглядел презентабельно, был бы уважаемым человеком как среди своих соотечественников, так и в целом среди крымского общества.

«Однако он так поступил, как поступил. Я уверен, что российский суд правильно квалифицировал его вину. В любом случае суд должен был это сделать, несмотря на то, что этот человек, к сожалению, находится за пределами нашей страны. Такое решение суда демонстрирует позицию России в отношении экстремиста, который пытается навредить нашему государству», — сказал эксперт.

Отметим, защитник Ленура Ислямова, адвокат Николай Полозов ранее заявил, что решение крымского суда они планируют обжаловать в Европейскому суде по правам человека.