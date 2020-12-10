Россия может компенсировать убытки от блэкаута Крыма, устроенного радикалами Ислямова

Симферополь, 10 декабря. Верховный суд Республики Крым приговорил заочно бывшего вице-премьера РК, украинско-татарского лидера радикалов Ленура Ислямова к 19 годам колонии строго режима. Суд и обвинение признали его виновным в организации энергетической блокады полуострова. При этом адвокат подсудимого – Николай Полозов, ранее защищавший и других экстремистов, заявил, что его клиент собирается обжаловать решение суда.

В комментарии ФАН крымский политолог Иван Мезюхо рассказал, как Россия в будущем, возможно, сможет компенсировать убытки, которые Ислямов принес Крыму энергоблокадой.

Он считает, что в любой момент может выясниться, что у Ислямова еще осталось какое-то имущество на территории России, записанное на подставных лиц или каким-то образом спрятанное. В связи с этим он призвал немного подождать, поскольку в будущем, возможно, за счет выявления подобного удастся компенсировать те убытки, которые Ленур Ислямов принес Крыму во время энергоблокады полуострова.

«Я уверен, что основную миссию российский суд и обвинения выполнили, продемонстрировав позицию государства, что Россия и Республика Крым стоят на позиции непримиримости экстремизму и терроризму, и готовы защищать наших граждан и интересы нашей страны в законном порядке», — сказал Иван Мезюхо в разговоре с ФАН.

Напомним, весной 2014 года Ленур Ислямов успел поработать вице-премьером в Республике Крым, но спустя какое-то время он был отправлен в отставку за неэффективную работу, после чего уехал на Украину. В конце ноября 2015 года Ислямову предъявили заочное обвинение в диверсии – подрыве опор, из-за чего линии электропередач, которые шли с территории Украины в Крым, вышли из строя.

По некоторым подсчетам, из-за энергоблокады Крым понес убытки в размере не менее 52 млн рублей, однако эту сумму озвучили только ряд предприятий, которые оценили нанесенный ущерб от блэкаута: ООО «Бег» (молокозавод в Алуште), Черноморский флот, Севастопольское авиационное предприятие, министерство здравоохранения РК и ГУ МЧС России по РК. Но есть и другие организации.

Также Иван Мезюхо выразил уверенность, что причастные к энергетической блокаде Крыма понесут справедливое наказание:

«Возможно, когда-то Ленур Ислямов окажется на территории РФ, и тогда он действительно ответит по всей строгости закона за те беды, которые он принес Крыму. Будем на это надеяться. Впрочем, даже уже имеющееся решение суда показывает всему миру, что этот человек - преступник, что с ним нельзя иметь общих дел, что это абсолютный авантюрист, который не заботится о жизни и здоровье своих соотечественников. Хотя, наверное, западные кураторы Ленура Ислямова именно за его антикрымскую позицию и обращались за его услугами».

Отметим, ранее в комментарии ФАН политолог Мезюхо подчеркнул, что 19 лет колонии строго режима для Ленура Ислямова, вынесенные судом, — это вполне оправданное решение.