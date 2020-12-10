Организатор блэкаута в Крыму подаст апелляцию на приговор о 19 годах колонии в ЕСПЧ

Симферополь, 10 декабря. Сегодня суд огласил приговор экс-вице-премьеру Крыма Ленуру Ислямову, который был организатором блэкаута на полуострове в 2015 году, когда радикалы под его управлением подорвали опоры ЛЭП в Херсонской области. Его суд приговорил к 19 годам колонии строгого режима.

На суде Ислямова представлял адвокат Николай Полозов. Он заявил, что он с подзащитным собирается обжаловать приговор крымского суда в Европейском суде по правам человека, так как якобы обвинения прокуратуры Крыма не считают незаконными, потому что не признают юрисдикции нынешних властей.

Сначала, по словам Полозова, они будут пытаться обжаловать приговор в рамках российской юрисдикции, а потом уже в межгосударственных органах, в том числе в ЕСПЧ.