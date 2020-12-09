Власти Крыма отказались от идеи использовать воду из «Марсианского озера»

В ближайшие дни проблема с водой в селе Скалистое под Симферополем будет решена. Как сообщили корреспонденту ФАН в ГУП РК «Вода Крыма», подача будет осуществляться от Партизанского водохранилища по вновь построенному объекту, который включает в себя водовод длиной 1200 метров, насосную станцию и резервуар чистой воды, объемом 1200 кубометров.

«В районе Новопавловки проходит труба, которая с Партизанского водохранилища гонит воду на село Почтовое. От нее как раз и была брошена ветка на Скалистое. Вчера руководством Крыма было принято решение запускать этот объект. Он позволит обеспечить водой порядка 3500 человек, проживающих в поселке», — рассказал представитель госпредприятия Максим Новик.

Сегодня специалисты ГУП РК «Вода Крыма» в тестовом режиме запустили насосную станцию, после чего вода начала поступать в резервуар.

«Оттуда она самотеком будет расходиться по нашим сетям. В течение суток резервуар будет наполняться, завтра прохлорируем, промоем внутренние сети поселка и в ближайшие два дня мы планируем подать воду», — пояснил Новик.

По оценочным данным, запасов воды в Партизанском водохранилище при нынешних объемах потребления хватит еще на месяц. К январю в планах профильных ведомств в структуре водоснабжения крымской столицы увеличить долю артезианской воды с нынешних 70 тысяч до 90 тысяч кубометров в сутки. Соответственно на этот же объем уменьшится водозабор из водохранилищ. Что же касается использования воды из «Марсианского озера», то этот проект пока отложен в связи с особенностями гидравлики водоема.

«Несмотря на приемлемые показатели качества воды в затопленном карьере, проект его эксплуатации пока решено поставить на паузу. Гидравлические процессы требуют более глубокого изучения. Существует вероятность, что режим наполнения водоема не позволит использовать его запасы для более-менее стабильного водоснабжения», — подытожил представитель ГУП РК «Вода Крыма».

Многие годы источником водоснабжения в селе Скалистое служили три скважины. Практически ежегодно в летний период дебит этих коллекторов снижался, вынуждая население в течение двух-трех месяцев пользоваться привозной водой. В 2019-2020 годах чрезвычайно низкое количество атмосферных осадков продлило безводный период — на привозной воде местные жители «сидят» уже полгода.