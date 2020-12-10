В Крыму заявили, что не будут вводить курортный сбор для туристов

Алушта, 10 декабря. В Крыму открылся десятый туристический Всероссийский форум «Открытый Крым». Мероприятие пройдет 10-11 декабря. Главной темой форума заявлена работа туристической сферы в условиях пандемии COVID-19, безопасность отдыха и экономические аспекты отрасли.

На церемонии открытия форума Министр курортов Крыма Вадим Волченко отметил, что туристическая сфера в России, хоть и с некоторыми потерями, сумела пережить пандемию, в то время как крымский полуостров перенес этот сложный период даже с некоторыми для себя плюсами, передает корреспондент ФАН с площадки форума.

«В общем и целом в августе, сентябре и октябре мы получили рекордные цифры и по курортам и по поступлениям. В целом, мы поняли, что можем работать эффективно, кроме того мы можем работать не пять месяцев в году, как сейчас, с серьезной загрузкой, а, как минимум, восемь-девять», — заявил министр.

Помимо прочего, Вадим Волченко сообщил журналистам, что внедрение курортного сбора на полуострове откладывается еще на год.

«Курортный сбор не планируется вводить, мораторий будет продлен. Согласитесь, жизнь это показала, и в этом году тем более, что достаточно серьезная нагрузка на этот сектор экономики», — заявил глава минкурортов и туризма РК.

Почетными гостями туристического форума стали глава республики Сергей Аксенов, председатель Госсовета Владимир Константинов, министр курортов и туризма и другие официальные лица РК.

В этом году из-за ограничений, связанных с COVID-19, форум проходит в смешанном формате: количество участников, непосредственно присутствующих на форуме, не превышает 50 человек. Остальные участники ведут работу в удаленном online-формате.