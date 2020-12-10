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В Крыму заявили, что не будут вводить курортный сбор для туристов

В Крыму заявили, что не будут вводить курортный сбор для туристов

Алушта, 10 декабря. В Крыму открылся десятый туристический Всероссийский форум «Открытый Крым». Мероприятие пройдет 10-11 декабря. Главной темой форума заявлена работа туристической сферы в условиях пандемии COVID-19, безопасность отдыха и экономические аспекты отрасли.

На церемонии открытия форума Министр курортов Крыма Вадим Волченко отметил, что туристическая сфера в России, хоть и с некоторыми потерями, сумела пережить пандемию, в то время как крымский полуостров  перенес этот сложный период даже с некоторыми для себя плюсами, передает корреспондент ФАН с площадки форума.

«В общем и целом в августе, сентябре и октябре мы получили рекордные цифры и по курортам и по поступлениям. В целом, мы поняли, что можем работать эффективно, кроме того мы можем работать не пять месяцев в году, как сейчас, с серьезной загрузкой, а, как минимум, восемь-девять», — заявил министр.

В Крыму заявили, что не будут вводить курортный сбор для туристов

Помимо прочего, Вадим Волченко сообщил журналистам, что внедрение курортного сбора на полуострове откладывается еще на год.

«Курортный сбор не планируется вводить, мораторий будет продлен. Согласитесь, жизнь это показала, и в этом году тем более, что достаточно серьезная нагрузка на этот сектор экономики», — заявил глава минкурортов и туризма РК.

Почетными гостями туристического форума стали глава республики Сергей Аксенов, председатель Госсовета Владимир Константинов, министр курортов и туризма и другие официальные лица РК.

В этом году из-за ограничений, связанных с COVID-19, форум проходит в смешанном формате: количество участников, непосредственно присутствующих на форуме, не превышает 50 человек. Остальные участники ведут работу в удаленном online-формате.

 

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