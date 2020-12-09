Туристы объяснили, почему решили не отказываться от поездки в Крым зимой

ФАН выяснил у туристов, которые собираются посетить Крым на новогодние праздники, пугают ли их коронавирусные «нововведения» и не планируют ли они изменить свои планы.

В Крыму на новогодние праздники отменены некоторые массовые мероприятия, а также запрещена работа увеселительных заведений с 22:00 до 08:00 с 20 декабря по 15 января в связи с эпидемиологической ситуацией. Кроме того, в части городов и поселений республики действует график подачи воды, в частности в Ялте — курортной столице Крыма — с 14 декабря будут давать воду только 3 часа утром и вечером.

«Ничего страшного, билеты уже куплены, планы построены, поэтому отказываться от поездки мы не собираемся. Конечно, немного грустно, что не будет никаких мероприятий, но я уверена, что это не испортит семейный праздник. Думаю, все и так понимают, что люди все равно будут гулять и веселиться, несмотря на отсутствие каких-то мероприятий. Лично нас с сестрой вся эта ситуация никак не смущает, как и график подачи воды, мы же гулять едем, а не сидеть дома», — рассказала Мария из Москвы.

«Мы планировали поездку в Крым еще задолго до того, как стало известно про эти ограничения. Сейчас мы с мужем проводим мозговой штурм на эту тему практически каждый день, потому что в Крыму мы уже были, но не на Новый год. Нам очень хочется увидеть крымскую новогоднюю сказку во всей красе. Скорее всего, мы все-таки полетим, потому что билеты уже куплены и задаток за жилье уже внесен, хотя деньги за авиабилеты вроде как возвращают в случае отказа», — заявила Анастасия из Санкт-Петербурга.

Также корреспондент ФАН пообщался на эту тему еще с несколькими людьми, которые не покупали авиабилеты в Крым, а планировали поехать семьями на автомобиле. Они говорят, что могут отменить свою поездку, если захотят, однако пока никто не собирается этого делать. Вполне возможно, что Крым этой зимой может посетить рекордное количество туристов.

Ранее туроператоры рассказали ФАН, чем могут занять себя туристы в условиях введенных ограничений на мероприятия и банкеты в городах Крыма.