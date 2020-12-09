Варварское захламление пляжа строительным мусором произошло в Крыму

Алушта, 9 декабря. Случай в селе Малый Маяк недалеко от Алушты взбудоражил все местные службы. Оператор пляжа засыпал один из секторов землей со строительным мусором и грунтом – все это «добро» до сих пор размывается морем по всей акватории в районе. Море у побережья грязное и мутное, а на пляже лежат кучи огромных камней, которые явно не сточит вода до курортного сезона.

Как выяснил ФАН, факт выполнения земляных работ в прибрежной зоне, самовольное снятие и перемещение грунта было зафиксировано еще 25 ноября в ходе мониторинга, и тогда же исполнителям работ было выписано предписание на приостановку деятельности в этом месте. Фото же с засыпанного пляжа общественность увидела пару дней назад и забила тревогу.

За последние несколько дней место посетили глава города Галина Огнева, депутат Алуштинского городского совета Николай Нахалов, прокуратура, отдел экологического надзора, управление муниципального контроля, а так же, представители участка, с которого привозили грунт на пляж, и пансионата «Береговой», на чьем балансе этот пляж состоит.