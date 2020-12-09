ГЛОНАСС готов начать в Крыму пристальный мониторинг

ГЛОНАСС может отслеживать со спутника ход различных строительных работ, объемы добычи полезных ископаемых и природные катаклизмы. О поистине фантастических возможностях спутниковой системы в эксклюзивном интервью ФАН рассказал директор предприятия Олег Северненко.

«ГЛОНАСС Крым» является официальным представителем государственной корпорации «Роскомос» в Крыму. Компания занимается внедрением и сопровождением цифровых систем спутникового мониторинга, навигации и позиционирования.

Большой интерес представляет так называемое «Единое окно: это возможность на базе разработок «Роскомоса» отслеживать подавляющее большинство процессов – например, контролировать качество и сроки выполнения строительных работ. Допустим, фиксировать отклонение от ГОСТа вплоть до 1 мм толщины дорожного покрытия. Это позволяет профильным ведомствам проверять качество выполнения работ, расход и запасы природных ресурсов и многое другое.

Отследить специалисты могут и незаконную вырубку леса, выявить виновников, место, куда этот лес вывозится. Также, по словам Олега Северненко, программное обеспечение позволяет анализировать данные – например, о состоянии полигона ТКО в Евпатории. Тогда спутниковые снимки показали множество нарушений в эксплуатации: выход за пределы выделенной территории, нарушения в технологии формирования тела полигона, а также повышенную пожароопасность объекта.

Но и на этом функции системы единого окна не заканчиваются. Технические и программные средства Роскосмоса открывают широкие возможности в сфере кадастрового учета, что для крымского полуострова остается достаточно болезненным вопросом.

Однако не следует думать, что информация со спутника теперь доступна всем желающим. Все данные строго засекречены и зашифрованы. Поэтому для работы с ними требуется группа специально обученных сотрудников с определенным уровнем допуска. Это позволяет строго фрагментировать получаемую информацию и избежать ее утечек. Рядовой гражданин никаким образом не сможет получить данные, предназначенные для государственных служб и ведомств, кроме как путем официального запроса в эти же структуры.

На данный момент система находится в процессе тестирования местными властями, но Олег Северненко уверен, что уже в следующем году правительство республики Крым примет положительное решение и система начнет развертываться на территории крымского полуострова.