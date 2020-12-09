Дефицит в 1,4 млрд и отсутствие кредитов: что ждет Крым с новым бюджетом на 2021 год

Распоряжением Совмина Крыма проект бюджета Республики на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов одобрен. Ожидаемый дефицит бюджета — 1,4 млрд рублей при уменьшении доходной части на 60 млрд по сравнению с 2020 годом. ФАН проанализировал основные показатели утвержденного главой Крыма документа.

Наступающий 2021 финансовый Крыма сформирован с убытком в 1,4 млрд рублей. Для сравнения — дефицит бюджета текущего года составляет 5,3 млрд.

При этом поступления в бюджет республиканских налоговых и неналоговых платежей менее 32% от общей суммы доходов республики. Планируемые бюджеты на 2022 и 2023 год пока без дефицита, но также с большой долей дотационных поступлений: 31% и 25% соответственно.

Состав доходной части бюджета

На 2021 и последующие годы запланировано увеличение количества поступлений за счет роста прибыли организаций, предприятий и доходов физических лиц. Например, прогнозная сумма НДФЛ на 2021 год составляет 27 505,7 млн руб. или 107,0% по отношению к 2020 году.

Кроме различных видов налогов доходная часть будет формироваться и из других источников. Это акцизы, имущественные и транспортные налоги, налоги на добычу полезных ископаемых, водопользование, арендные платежи на госимущество, пошлины, штрафы и другие платы в бюджет от юридических и физических лиц.

Из числа общего объема безвозмездных поступлений на финансирование ФЦП «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2024 года» на наступающий год запланировано 34 344 391,7 тыс. руб.

Предполагаются также федеральные субсидии на поддержку малого и среднего предпринимательства и физических лиц, поступления от продажи и использования государственного имущества Республики.

Что касается дефицита бюджета, то он будет восполняться за счет погашения кредитов, изменения остатков на счетах по учету средств бюджетов, а также продажи акций. Будут реализованы пакетов акций АО «ЧБРР», АО «Ялита», АО «Завод «ФИОЛЕНТ», АО «Издательство и типография «Таврида».

По утверждению зампредседателя Комитета ГС РК по бюджетно-финансовой, инвестиционной и налоговой политике Ирины Ларионовой, бюджет на 2021 год грамотно сбалансирован.

«Бюджет 2020 года был больше из-за выделения средств на завершение работ по очень крупному проекту «Таврида». За счет этого, в основном, и возникла разница в итоговой цифре доходной части», — сказала ФАН Ларионова.

Важный момент, указанный в проекте документа: «привлечение кредитов в бюджет Республики Крым от кредитных организаций и предоставление государственных гарантий бюджетом Республики Крым в 2021 году не предусмотрено».

На что потратят средства в 2021 году

Расходование бюджетных средств предусмотрено по всем программам для обеспечения жизнедеятельности, развития, обороны, охраны общественного порядка, образования, здравоохранения, культуры и других сфер жизни и развития республики.

Как видно из таблицы, наиболее жизненно важные отрасли будут финансироваться в основном из доходов собственных республиканских средств. Исключение составляет сфера ЖКХ из-за финансирования федеральным бюджетом программ развития и модернизации.

Для сравнения в 2020 году на образование было запланировано 31 083 232 115,09 руб. На 2021 год эта сумма на 2,2 млрд больше. Жилищно-коммунальное хозяйство получит в наступающем финансовом году средств больше почти на 4 млрд.

Заместитель директора института управления и экономики КФУ им. Вернадского Елена Пенчковская в интервью ФАН рассказала о возможности увеличения количества студентов и абитуриентов за счет роста финансирования.

«Запланировано увеличение бюджетных мест для обучения. Медицинской академии университета выделяются дополнительные средства на зарплаты студентам 5 и 6 курсов, которые работают с ковидными больными в госпиталях и клиниках. Федеральный университет готовит врачей, в том числе, для новой республиканской больницы. Запланированы средства для ремонта студенческих общежитий.

Много иностранных студентов изъявляют желание учиться в крымском университете, и мы сможем им предоставить такую возможность. Уже идет дополнительный набор абитуриентов. Предполагается много целевых мест для подготовки квалифицированных врачей и специалистов», — уточнила Пенчковская.

Депутат Госсовета Республики Крым Ирина Ларионова, комментируя проект бюджета наступающего года, также охарактеризовала его как социально-ориентированный:

«Все показатели, которые на сегодняшний день имеются, говорят о социальной направленности. По многим позициям, например, образование и здравоохранение. Не уменьшены средства, выделяемые на социальную политику. Напротив, даже немного увеличены. Дефицит бюджета меньше чем в 2020 году. За счет корректировок и продажи акций его вполне можно преодолеть», — подчеркнула депутат.

Публичные слушания в заочной форме по проекту главного документа республики назначены на 9 декабря 2020. В настоящее время проходит изучение документа комитетами Госсовета республики, формирование предложений и замечаний к предстоящему утверждению главного финансового документа Крыма.

Ранее ФАН сообщал, что закон о федеральном бюджете на ближайшие годы принят с учетом медленного восстановления мировой экономики в условиях пандемии. Документ подписан президентом Владимиром Путиным и уже опубликован на официальном портале правовой информации.