Будь моими глазами: в Севастополе провели уникальную прогулку для незрячих

Виртуальная экскурсия с тифлокомментированием прошла по центральному кольцу Севастополя. Присоединиться к ней онлайн мог любой желающий, но для незрячих и слабовидящих проводник сопровождал прогулку специальными комментариями, которые помогали людям с особенностями здоровья зрения «увидеть» историческую часть города. Мероприятие проходит в рамках всероссийского фестиваля «Эстафета доброты-2020». В Севастополе его поддержала центральная городская библиотека имени Льва Николаевича Толстого. Подробно об особенных прогулках узнавал корреспондент ФАН.

«Тифлокомментирование — это особый язык для незрячих людей, там в рассказе превалирует описание. Например, если мы видим дом, то нужно рассказать какой он формы, цвета, сравнить его с чем-нибудь, и может даже описать его запах. В Крыму мы единственные, кто проводит такие прогулки», — рассказала библиотекарь отдела для незрячих и слабовидящих центральной городской библиотеки имени Толстого Елена Александрова.

Она добавила, что к прогулке по Севастополю присоединились как местные, так и жители отдаленных регионов России.

«Мы вместе посмотрели на памятник затопленным кораблям, прошли по Приморскому бульвару к мемориалу. Рассмотрели памятник Нахимову и загадали желание на графской пристани, а еще потрогали водичку, и узнали можно ли еще искупаться», — рассказала проводник экскурсии для слабовидящих Марина Цуприк.

Она добавила, что провести такую экскурсию может любой, важно лишь понимать, как описывать все вокруг для людей, кто не может увидеть все сам.

«Для нас такая прогулка, это возможность «увидеть» еще неизведанные места, а проводник — это наши глаза. В режиме реального времени мы можем задать вопрос, например, о форме памятника Героической обороне Севастополя, и получим ответ, который поможет нам представить, как он выглядит», — рассказала ФАН Елена Огородникова, участница прогулки с тифлокомментариями.

Фестиваль «Эстафета доброты» начался 1 декабря и продлился неделю. Он объединяет инклюзивные и просветительские мероприятия о лицах с ограниченными возможностями здоровья и направлен на увеличение социальной активности людей с ОВЗ, на привлечение внимания общества к их проблемам, а также на представление учреждений культуры как доступных пространств для посетителей всех категорий здоровья.

«Эстафета доброты» впервые прошла в 2018 году как общегородская акция, приуроченная к Международному дню инвалидов. В 2019-м к участию в «Эстафете доброты» присоединились учреждения культуры 25 городов и поселков регионов России и 6 организаций стран СНГ.