В Крыму под Ялтой произошло серьезное ДТП



Ялта, 8 декабря. Сегодня около 17 часов произошла авария в районе Гурзуфа на трассе Ялта-Симферополь.

Судя по фото, опубликованным очевидцами в местных социальных сетях, серьезно пострадал водитель мотоцикла. Жив ли он, пока неизвестно. От столкновения с легковым автомобилем Daewoo Nexia мотоцикл отбросило в сторону на газон.

Предположительно, водитель не убедился в безопасности маневра из-за чего в него врезался мотоциклист. В ГИБДД сообщение о произошедшей аварии ФАН пока не прокомментировали, сотрудники выехали на место происшествия.

Ранее ФАН сообщал о ДТП с фурой на трассе «Таврида» в Крыму.