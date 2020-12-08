Летавший за бургерами из Крыма бизнесмен просит «Макдональдс» вернуться на полуостров

Ялта, 8 декабря. Московский бизнесмен Виктор Мартынов создал необычную петицию, адресованную ресторану «Макдональдс». В описании к ней говорится: «Для развития туристической привлекательности Республики Крым, считаем необходимым возобновление работы сети ресторанов быстрого питания McDonald's». ФАН связался с автором послания, чтобы он прокомментировал свою инициативу.

Напомним, не так давно Мартынов уже успел получить популярность после того, как, отдыхая в Алуште, заказал вертолет, чтобы слетать в «Макдональдс», расположенный в Краснодаре. С учетом заказа в ресторане быстрого питания он потратил на свой перекус более 200 тыс. рублей.

Как заявил ФАН Виктор Мартынов, он решил создать такую заманчивую петицию потому, что полуострову не хватает некоторых вещей, к которым жители Москвы и других крупных российских городов уже привыкли. При этом он сообщил, что в остальном Крым практически идеален для туристов:

«Одним из этих элементов для повышения привлекательности туризма может быть как раз «Макдональдс». Возможно, мы соберем соответствующее количество подписей и петиция вступит в действие. У меня много кто из моих друзей, тоже предпринимателей, любят ходить в «Макдональдс». Все-таки это международная сеть, которую можно посетить и в Европе, и в Америке, и в Москве. Хотелось бы, чтобы был такой международный стандарт и в Крыму».

Также Виктор Мартынов заявил ФАН, что возвращение «Макдональдса» в Крым стало бы своего рода прецедентом, который мог бы послужить хорошим примером для возвращения в республику и других крупных компаний и банков. Отметим, что уже несколько десятков человек подписали петицию.

«На сегодняшний день, если мне не изменяет память, только один российский банк полноценно функционирует на территории Республики Крым. Если мы сейчас продвинем эту петицию и она вступит в силу, то я думаю, что за ней подтянутся и другие крупные компании, в том числе и «Альфа-Банк» и «Сбер» - это хороший пример для них. Это был бы своего рода прецедент», — сказал собеседник издания.

Напомним, 16 марта 2014 года в Крыму состоялся общенародный референдум, по итогам которого Республика Крым и Севастополь воссоединились с Российской Федерацией. 3 апреля того же года 3 ресторана сети «Макдональдс» — в Ялте, Севастополе и Симферополе — перестали работать на территории Крыма по «производственным причинам».