Бывший химический завод в Саках опасен для знаменитого курорта Крыма

Саки, 8 декабря. Свалки опасных отходов, имеющиеся практически в каждом регионе страны, не обошли и крымский полуостров. Одна из самых известных — шламонакопитель в городе Саки, который образовался в процессе работы «Сакского химического завода». Построен завод был еще при царской России в 1916 году. Состояние объекта в настоящее время, его влияние на окружающую среду, а также планы по ликвидации опасной свалки выяснял корреспондент ФАН.

Накопление опасных отходов

Шламонакопитель в городе Саки был образован «Сакским химическим заводом». Изначально отходы перманганата калия использовались для нужд сельского хозяйства. В украинский период разработки и технологии сакских ученых по переработке и использованию отходов химического производства не использовались. Отходы просто складировали на территории предприятия в специальных емкостях. Когда емкости исчерпали свой ресурс, отходы размещали в отработанные глиняные карьеры на мысе Красном на берегу озера Сасык-Сиваш в непосредственной близости к глухой плотине между пресным и соленым отсеками (Сакский район, Лесновский с/с).

Примечательно, что разрешение на размещение было временным без каких-либо защитных мер и отвода земель. Прекращено складирование в 1985 году. На сегодняшний день насчитывается порядка 100 тыс. тонн опасных отходов химического завода, 80 из которых находятся в шламохранилище.

Собственником шламов является ГУП РК «Сакский химический завод», который уже длительный период находится в процессе ликвидации. Трудности в завершении процедуры ликвидации связаны как раз с собственностью на отходы, средств на утилизацию которых у предприятия нет. Поэтому необходимо искать другой выход из создавшейся ситуации.

Об этом и многом другом ФАН рассказал бывший сотрудник завода, а ныне эколог и координатор проекта ОНФ по Республике Крым Станислав Забаштанов.

Состав отходов и степень опасности

В 2009 году были заказаны исследования для изучения возможности переработки накопившихся отходов. Исследования по составу отходов, их воздействию на окружающую среду и возможность дальнейшей переработки проводились учеными Харьковского научно-исследовательского института экологических проблем.

Выводы ученых оказались неутешительными. Было определено, что «шламы не содержат органических веществ, слабо растворимы в воде, содержат широкий спектр тяжелых металлов». Превышение допустимых концентраций по некоторым из них превышает показатели в 60-90 раз (заключение имеется в распоряжении редакции).

Вывод специалистов категоричен: использовать имеющиеся отходы в качестве удобрений или для производства строительных материалов без дорогостоящих и трудоемких технологий нельзя из-за высокой степени опасности. От этой идеи Украина отказалась. На данный же момент опасение вызывает изначальное отсутствие защиты дна и стенок карьера от вредного воздействия содержимого и близкое расположение места складирования к Сакскому лечебному озеру. Под воздействием природных факторов есть вероятность попадания химических стоков в Сакские озера.

Станислав Забаштанов подтвердил, что состав шламов включает множество химических элементов и соединений.

«Это таблица Менделеева и ее можно использовать в народном хозяйстве. Естественно, есть наработки научной части нашего завода и рядом стоящего «Йодоброма», где это все превращается в полезные для народного хозяйства России продукты. Если брать кубовые (отходы. – Прим.ФАН), то это хороший обеззараживатель для сельского хозяйства».

В настоящее время никаких работ по рекультивации не ведется. По сообщению Министерства промышленной политики Республики Крым в ответ на запрос редакции ФАН, ведомство проинформировало, что ими осуществляет постоянный контроль над прохождением процедуры банкротства ГУП РК «Сакский химический завод».

Пути решения

Для выяснения планов по ликвидации объекта, а также принимаемых сегодня мер для недопущения ухудшения состояния окружающей среды, ФАН обратился в профильные ведомства и местную администрацию.

Глава администрации города Саки Александр Овдиенко в беседе с корреспондентом ФАН подчеркнул, что территория химического завода и прилегающая территория находится в ведении Министерства промышленной политики Крыма. Поэтому каких-либо мер по данному объекту администрация города принимать не вправе.

Министерство природных ресурсов и экологии РК на запрос ФАН подтвердило, что «шламонакопитель представляет собой территорию, на которой расположены разрозненные скопления отходов химического производства (шламов)», а также, что данный объект пока не включен в государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей среде (ГРОНВОС).

Однако сведения о шламонакопителе во исполнение распоряжения Главы Республики Крым С.В. Аксенова от 29.01.2018 № 30-рг включены в региональный реестр накопленного вреда окружающей среде. «Инвестстрой Республики Крым» уже сформировал техзадание для проведения экологического аудита территории «Сакского химического завода». Это позволит включить мероприятий по рекультивации объекта в ФЦП «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2024 года».



Учитывая озабоченность Минэкологии Крыма наличием опасного объекта на территории известного курорта, это дает надежду на решение данной проблемы в положительном русле. Кроме того, по информации Минпромполитики Крыма, поручением также предусмотрена передача имущества «Сакского химического завода» из госсобственности республики в муниципальную собственность города Саки в течение двух месяцев после завершения процедуры банкротства предприятия. Это даст возможность муниципалитету распорядиться территорией завода с пользой.

«В настоящее время проходит процедуру согласования проект Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ Саки Республики Крым до 2030 года, которая также включает в себя проведение мероприятий по охране окружающей среды, в том числе проведение экологической экспертизы отстойника шламонакопителя ГУП РК «Сакский химический завод» площадью 192 га и рекультивации территории бывшего химзавода», - заверили ФАН в ведомстве.

Станислав Забаштанов отметил озабоченность дальнейшей судьбой предприятия и территории:

«20 лет я работал на «Сакском химическом заводе». Для меня небезразлична судьба разваленного завода и дальнейшее употребление этой территории в пользу народного хозяйства Российской Федерации».

Саки — курортный город, обладающий огромным потенциалом лечебного и оздоровительного характера с богатой историей. Здесь расположено несколько крупных санаториев для лечения и реабилитации спинальных больных. Старейшим из санаториев является санаторный комплекс им.Н.Н.Бурденко. Сакская грязелечебница известна с 1853 года. Многие, приехавшие сюда однажды, остаются навсегда. Сакское грязевое озеро дарит свои бесценные богатства: целебные грязи и рапу. Есть в городе и морское побережье с чистыми песочными пляжами и морским воздухом. Все это необходимо сохранить.