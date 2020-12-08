«Продала» дом и бросила: киевская чиновница обманула многодетную семью из Крыма

В результате пожара 27 ноября в селе Леснолесье Симферопольского района полностью сгорел дом, в котором проживала многодетная семья. Местные власти оказывают потерпевшим материальную помощь, однако выделить причитающееся многодетной семье жилье оказалось невозможным. Подробности узнавал корреспондент ФАН.

Во время пожара, к счастью, никто из жильцов не пострадал. Но в семье Похмельновых ждут шестого ребенка, и потеря единственного жилья, имущества и практически всех документов стала для них серьезным ударом.

«Дети обедали, я вышла в летнюю кухню. Меня не было буквально минут 5, как младшая дочка Полина закричала: мамочка, спаси, мы сейчас умрем. Я забежала домой, они стояли в коридоре возле выхода и говорят — мы горим. Я забегаю в дом, а в доме детская комната наполовину уже пылает», — с горечью вспоминает Олеся Похмельнова.

Сгоревший дом семья Похмельновых приобрела в 2013 году «по расписке» — от руки составленная бумага за подписью двух сторон. Поэтому отстраивать дом семья не имеет юридической возможности. Никаких других юридических прав на имущество у семьи не было.

«В 2013 году я его купил, но просто по расписке. Там, получается, этот дом оформлен был на бабушку и на деда бывшей владелицы, но сама хозяйка, которая расписку написала, не успела вступить в наследство. Сказала, что приедет потом с Украины, вступит в наследство и переоформит. Потом произошел переворот, мы вошли в состав России и она теперь не может выехать оттуда уже, из Киева», — пояснил ситуацию Александр.

По его словам, дом им отдали сравнительно недорого как многодетной семье. Но легализовать сделку не представляется возможным. Бывшая владелица занимает на Украине государственный пост и по политическим причинам пересекать границу с Россией не может, так как по возвращении в Киев у нее будут явные проблемы. Имя бывшей владелицы дома Александр раскрывать не стал.

Ситуация осложняется тем, что вот уже несколько лет семье не могут выделить недвижимость или земельный участок. В местной администрации смогли оказать лишь незначительную помощь — купить холодильник, компьютер и некоторые вещи.

Сейчас Похмельновы живут у матери отца — в старом доме на другом конце села. Местные жители и неравнодушные крымчане помогают семье кто, чем может — вещами, деньгами, продуктами. Коллеги Похмельнова-старшего вызвались помочь со строительством, когда решится вопрос с землей.

По предварительной информации, ранее многодетные родители стали жертвами мошеннической схемы в так называемый «переходный период», что и послужило причиной юридических проволочек, не позволяющих выделить многодетной семье недвижимость.

Корреспондент ФАН обратился в местную администрацию, чтобы проверить данную информацию.

«Горе страшное у людей. Слава Богу, все живы. Люди стоят у нас на квартирной очереди. На земельном участке их сняли, но сейчас ищем варианты как их восстановить. Сельским советом, администрацией, коллективом, населением, предоставили помощь в виде денежных средств», — прокомментировала ситуацию глава Мазанского сельского поселения Ксения Анисимова.

По ее словам, сельсовет со своей стороны пытается помочь семье как может, но в сложившейся ситуации основная помощь, конечно, возможна только со стороны Республики, так как у сельского совета, ресурсы весьма ограничены.

Ранее ФАН рассказывал об истории из Геленджика: там многодетная семья вынуждена жить в доме после пожара, где по стенам активно развивается плесень, и о том, как местные власти пытаются решить этот вопрос.