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Общество

«Продала» дом и бросила: киевская чиновница обманула многодетную семью из Крыма

«Продала» дом и бросила: киевская чиновница обманула многодетную семью из Крыма

В результате пожара 27 ноября в селе Леснолесье Симферопольского района полностью сгорел дом, в котором проживала многодетная семья. Местные власти оказывают потерпевшим материальную помощь, однако выделить причитающееся многодетной семье жилье оказалось невозможным. Подробности узнавал корреспондент ФАН.

Во время пожара, к счастью, никто из жильцов не пострадал. Но в семье Похмельновых ждут шестого ребенка, и потеря единственного жилья, имущества и практически всех документов стала для них серьезным ударом.

«Дети обедали, я вышла в летнюю кухню. Меня не было буквально минут 5, как младшая дочка Полина закричала: мамочка, спаси, мы сейчас умрем. Я забежала домой, они стояли в коридоре возле выхода и говорят — мы горим. Я забегаю в дом, а в доме детская комната наполовину уже пылает», — с горечью вспоминает Олеся Похмельнова.

«Продала» дом и бросила: киевская чиновница обманула многодетную семью из Крыма

Сгоревший дом семья Похмельновых приобрела в 2013 году «по расписке» — от руки составленная бумага за подписью двух сторон. Поэтому отстраивать дом семья не имеет юридической возможности. Никаких других юридических прав на имущество у семьи не было.

«В 2013 году я его купил, но просто по расписке. Там, получается, этот дом оформлен был на бабушку и на деда бывшей владелицы, но сама хозяйка, которая расписку написала, не успела вступить в наследство. Сказала, что приедет потом с Украины, вступит в наследство и переоформит. Потом произошел переворот, мы вошли в состав России и она теперь не может выехать оттуда уже, из Киева», — пояснил ситуацию Александр.

«Продала» дом и бросила: киевская чиновница обманула многодетную семью из Крыма

По его словам, дом им отдали сравнительно недорого как многодетной семье. Но легализовать сделку не представляется возможным. Бывшая владелица занимает на Украине государственный пост и по политическим причинам пересекать границу с Россией не может, так как по возвращении в Киев у нее будут явные проблемы. Имя бывшей владелицы дома Александр раскрывать не стал.

Ситуация осложняется тем, что вот уже несколько лет семье не могут выделить недвижимость или земельный участок. В местной администрации смогли оказать лишь незначительную помощь — купить холодильник, компьютер и некоторые вещи.

Сейчас Похмельновы живут у матери отца — в старом доме на другом конце села. Местные жители и неравнодушные крымчане помогают семье кто, чем может — вещами, деньгами, продуктами. Коллеги Похмельнова-старшего вызвались помочь со строительством, когда решится вопрос с землей.

По предварительной информации, ранее многодетные родители стали жертвами мошеннической схемы в так называемый «переходный период», что и послужило причиной юридических проволочек, не позволяющих выделить многодетной семье недвижимость.

«Продала» дом и бросила: киевская чиновница обманула многодетную семью из Крыма

Корреспондент ФАН обратился в местную администрацию, чтобы проверить данную информацию.

«Горе страшное у людей. Слава Богу, все живы. Люди стоят у нас на квартирной очереди. На земельном участке их сняли, но сейчас ищем варианты как их восстановить. Сельским советом, администрацией, коллективом, населением, предоставили помощь в виде денежных средств», — прокомментировала ситуацию глава Мазанского сельского поселения Ксения Анисимова.

По ее словам, сельсовет со своей стороны пытается помочь семье как может, но в сложившейся ситуации основная помощь, конечно, возможна только со стороны Республики, так как у сельского совета, ресурсы весьма ограничены.

Ранее ФАН рассказывал об истории из Геленджика: там многодетная семья вынуждена жить в доме после пожара, где по стенам активно развивается плесень, и о том, как местные власти пытаются решить этот вопрос.

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