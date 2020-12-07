Бузова и Михайлов устроили зажигательный концерт для бизнесмена из Крыма в Ялте

Ялта, 7 декабря. Пока еще не вступили в силу ограничения по проведению банкетов и корпоративов в Крыму, звезды российского шоу-бизнеса устраивают концерты на днях рождениях и юбилеях бизнесменов и чиновников.

Так, как выяснил ФАН, накануне в Ялте в одном из ресторанов города Ольга Бузова и Стас Михайлов зажигали на праздновании дня рождения крымского бизнесмена. Судя по постам ведущего торжества, именинником оказался директор молокозавода в Джанкое ООО «Новатор» Геннадий Залесский.

На тусовке были замечены крымские депутаты и министры, а вот соблюдения масочного режима, судя по многочисленным «сторис» в аккаунтах звезд в Instagram и ведущего мероприятия, не наблюдалось.

Как рассказал ведущий мероприятия, сам «виновник» торжества тоже решил устроить сюрприз гостям и подарил присутствующим звездам и ведущему именной крымский сыр.



Кстати, в 2016 году Геннадию Залесскому было присвоено почетное звание «Заслуженный работник агропромышленного комплекса Республики Крым.

Отметим, 27 ноября рэпер Баста устроил концерт в Ледовом дворце, где посетители не выполняли рекомендаций Роспотребнадзора — не носили маски и не соблюдали социальную дистанцию. Кроме того, дворец не разделил потоки зрителей, а охрана позволила людям вставать с мест. Из-за разразившегося скандала Ледовый дворец был оштрафован на 480 тысяч рублей.

Напомним, ограничения на массовые мероприятия в Крыму вступают в силу 20 декабря и продлятся до 15 января. В этот период отменяются банкеты, корпоративы, концерты и массовые гуляния. Также все кафе и рестораны будут работать только до 22:00.