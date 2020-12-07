Жителей Ялты напугали новостями о новых ограничениях на подачу воды

Ялта, 7 декабря. С 14 декабря Ялта вслед за другими городами Крыма переходит на новый график подачи воды – по 3 часа утром и вечером. Об этом заявил министр жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым Дмитрий Черняев во время совещания по водоснабжению, передает корреспондент ФАН.

Он заявил, что на данный момент в Ялте наблюдаются минимальные притоки воды в водохранилища, поэтому по разработанному плану город должен перейти к плановому снижению подачи воды. Он также сообщил, что совместно с администрацией Ялты уже подготовлены точки, где будут стоять емкости с водой. На этой неделе всех жителей и объектов оповестят об этих изменениях.

В свою очередь глава РК Сергей Аксенов добавил, что в республике будет раз в неделю публиковаться актуальная информация об остатках воды в водохранилищах.

«Наблюдение за источниками воды в Ялте дает возможность разработать план, что и как будет вводиться. С учетом системной проблемы, связанной с водоснабжением на территории Крыма, всем муниципалитетам составить «светофорный» график, который будет показывать уровень воды в водохранилищах. От ресурса будет зависеть введение того или иного графика. Раз в неделю публиковать информацию об остатках воды, чтобы люди планировали свою жизнь, потребление», – заявил Сергей Аксенов.

Вместе с тем он подчеркнул, что срывов подвоза пресной воды в населенные пункты Крыма не должно быть – за это теперь отвечают лично главы администраций городов и поселений. Также они теперь наделены полномочиями решать, надо ли увеличить или уменьшить поставку воды.

Ситуацию с введением графика подачи воды в Ялте уже прокомментировала врио главы города Янина Павленко. Она сообщила, что в приоритете - обеспечить бесперебойную поставку воды во все социальные объекты: больницы, школы и так далее:

«Мы собираем все образовательные учреждения, крупнейших предпринимателей Ялты, начинаем работу с населением. Самое важное — своевременно информировать население о графике, по которому будет подаваться вода».

Корреспондент ФАН выяснил у жителей Ялты, как они отнеслись к такой новости.

«Я думаю, что все ялтинцы надеялись, что нас это не коснется, по крайне мере в таком виде. У нас и так 2 недели назад прекратили подачу воды с 23 часов, хотя отключения точно были не во всей районах города. Конечно, ничего хорошего здесь нет, но и критичного тоже, тем более социально важные объекты будут с водой – это главное. В Симферополе так люди уже живут не первый месяц, и мы потерпим», – рассказал Владимир.

«Если честно, новость эту услышала от вас. Я пока шокирована. Не представляю, как мы сейчас будем копить воду во всевозможных емкостях - бутылках, тазиках, кастрюлях... Теперь невозможно будет принять душ в удобное время, видимо, придется мыться из тазиков», — возмущенно заявила Екатерина.

«Жаль, конечно, потому что уже совсем скоро Новый год, хочется вместе с семьей сходить в кафе, погулять куда-то. Но могу предположить, что после такой новости не все будут работать. В целом ситуация понятная – воды в водохранилищах мало, поэтому придется экономить, хотим мы этого или нет. Ничего, прорвемся. У меня друзья из Москвы собирались приехать, теперь уже и не знаю – ждать ли их», — с сожалением сказал Дмитрий.

Напомним, врио главы Ялты Янина Палвенко еще 25 ноября сообщила, что в водохранилищах, которые питают город водой, осталось 17% запасов от общего объема – это исторический минимум.