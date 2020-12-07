В «Лиза Алерт» рассказали о поисках пропавшей в Ялте 18-летней девушки

Ялта, 7 декабря. Стало известно о судьбе пропавшей в Крыму Рае Бабаханян. Пропавшую 5 декабря в Ялте Раю нашли — 18-летняя девушка жива, с ней все хорошо, сообщили ФАН в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт» по Крыму.

Девушка ушла из дома 5 декабря в неизвестном направлении. О ее месте нахождения не было известно никому. Подробной информации о том, где находилась Рая, на данный момент выяснить не удалось.

Как рассказали в пресс-службе поискового отряда, всего за два года к ним обратились за поиском более тысячи человек.

«На 12 ноября, у нас были собраны последние данные. Всего было 1065 заявок, из них, около 700 человек найдены живыми. 121 человек были найдены погибшими. 45 человек не найдены до сих пор», — рассказала ФАН региональный представитель отряда Наталья Харламова.

Она также добавила, что в статистику входят и те заявки, когда заявители по каким то причинам отклоняют поиск.