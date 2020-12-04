В Севастополе пересмотрят условия передержки собак после инцидента в местном приюте

В Севастополе уже почти неделю обсуждают инцидент в местном приюте для собак: зоозащитники, общественники и СМИ в ходе посещения временного пункта передержки для ушастых запечатлели ужасные условия содержания собак и полную антисанитарию. Многие животные были просто истощены, потому что их не кормили и даже не поили. Также были обнаружены уже бездыханные тела щенков.

Острая проблема не оставила в стороне никого. Губернатор города Михаил Развожаев очень резко отреагировал на всплывшие факты, назвав произошедшее бесчеловечным поступком. Общественный резонанс и «разбор полетов» в последние дни привел к первому логическому и необходимому решению — Развожаев поручил уволить директора ГБУ «Парки и скверы» и поручил и. о. директора горхоза Евгению Горлову найти нового руководителя государственного бюджетного учреждения.

После того как местные журналисты нагрянули в приют и показали ужасающие кадры изнутри, а глава города потребовал привести приют в порядок, руководители попытались быстро замести следы: буквально в следующие два дня корма и медикаменты оказались в наличии, а помещения уже были убраны и обогревались. Однако в вопросе привлечения внимания прокуратуры они явно преуспели, по факту нарушений уже начались проверки.

Член Общественной палаты РФ Наталья Кирюхина рассказала ФАН подробности по-настоящему жуткого инцидента. По ее словам, в Севастополе нет специального приюта для животных, поэтому был разыгран госконтракт на сумму 22 млн рублей. На эти средства подрядчик арендовал помещения, в которых раньше находился свинарник, разместив там пункт временной передержки собак.

По контракту животные должны там находиться 20 дней. Сейчас в пункте передержки находятся почти 100 животных. За три недели пребывания в приюте животных должны были, если необходимо, вылечить, вакцинировать, чипировать и стерилизовать. После этого собак отпускали там же, где их и выловили, то есть в месте их постоянного обитания. Все эти услуги должен был в полной мере предоставлять ООО «Севастопольский центр права»:

«Когда в пункт временной передержки приехали волонтеры, чтобы посмотреть, каким образом происходит оказание этих услуг, они обнаружили собак, которые находятся в холодных помещениях, очень худых и голодных. Также были мертвые животные. Они забили в набат и обратились в правоохранительные органы».

Позже были инициированы проверки прокуратуры и Севприроднадзора, которые сейчас проверяют работу этого учреждения. По мнению общественников, подрядчик обязательно должен быть наказан за оказание услуг ненадлежащего качества и за доведение животных до такого состояния. Однако это возможно только после того, как будет проведена проверка прокуратурой и дана правовая оценка организации, а также проведено вскрытие животных, установлены причины их смерти и так далее.

Члены общественных и зоозащитных организаций вместе с активистами и представителями благотворительных фондов провели встречу на площадке волонтерского центра «Мы Вместе», чтобы более детально обсудить эту тему.

«На встрече мы пришли к общему согласию, что в будущем контракте необходимо предусмотреть все особенности, которые в нынешнем контракте привели к печальным последствиям. То есть сделать техническое задание таким образом, чтобы учесть все недочеты и нарушения, которые были в контракте 2020 года», — сообщила ФАН Наталья Кирюхина.

В ходе круглого стола зоозащитники подняли вопрос о том, что в городе необходимо учредить статус общественного уполномоченного по правам животных. Это поспособствует контролю за условиями передержки бездомных животных. По их словам, чтобы в следующем году продолжить работу по временной передержке собак и чипированию, нужно искать помещение, но другого помещения для оказания таких услуг пока нет. Вполне возможно, что это единственное помещение в городе, которое может подойти.

До середины следующей недели глава Севастополя должен получить итоги официальной проверки по госконтракту, где будут указаны все проводимые траты этой организацией. На основании результатов прокуратурой будут приниматься решения.

Тем временем неравнодушные россияне спасли приют для животных в Татарстане, собрав всю необходимую сумму для погашения долгов.