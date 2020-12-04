ФАН выяснил, во сколько обойдется отдых в отелях Крыма на Новый Год

Ялта, 4 декабря. Эта зима в Крыму будет жаркой. И прогноз погоды ни при чем. Уже с лета, не уходя с пляжа, российские туристы начали бронировать номера на зимние праздники в крымских отелях. В некоторых запись на новогодние каникулы была закрыта уже в октябре, все раскупили! Поэтому по сути остались только самые дорогие предложения.

Всеобщий ажиотаж приостановила новость об отмене в республике многолюдных новогодних мероприятий. Причина все та же — COVID-19. Но люди в Крым все равно едут, продолжают бронировать номера и мечтают о предстоящих праздниках в горах или на берегу моря. Осталось хоть что-нибудь? ФАН разбирался, где, какое жилье и почем можно снять в Крыму на Новый год-2021.

Новогодние праздники 2021 — загадочные и непредсказуемые. В период ограничений и запретов непросто провести каникулы в привычном формате. С 20 декабря по 15 января в Крыму запретили все новогодние корпоративы, банкеты, свадьбы и концерты. Кроме того, в этот период с 22:00 до 8:00 не имеет права работать общепит. Ограничения коснулись и деятельности развлекательных центров в выходные и праздничные дни. Запрещено проведение всех новогодних культурно-массовых мероприятий на территории домов культуры, театров, спорткомплексов и школ.

Отдых со звездами

С появлением запретов, с сайтов крымских отелей постепенно исчезли все программы предстоящих новогодних праздников. Так, к примеру, пятизвездочный отельный комплексе в Симеизе планировал провести концерт нескольких известных групп, но позже вынужден был отказаться. Тем не менее — отель весьма популярен среди россиян, поэтому в наличии остались только виллы с проживанием от 7 дней, стоит это почти 1,5 млн рублей.

Те, кто готов встретить Новый год Севастополе, могут рассмотреть размещение в одном из отелей в центре города - там бронировать можно не менее 3 ночей. Есть свободные студии на 8 этаже с видом на море — 37200 и двухкомнатный номер за 48600 руб. Праздничная программа предусматривает банкеты с разной тематикой.

Гораздо бюджетнее предложение в отеле в Алуште: здесь номер на 4 человека с полным пансионом стоит 30 тысяч. На эти деньги в отеле можно жить три дня, на меньший период не пускают. Праздничная программа пока под знаком «совершенно секретно».

На скромный бюджет есть номера в одном из популярных и старейших отелей в Ялте. Семье с 2 детьми предлагают провести новогоднюю ночь в однокомнатном номере за 20 тысяч, но придется ютиться на двухъярусных кроватях. Завтрак включен. Двухкомнатное размещение при тех же условиях стоит 27 тысяч. Менеджер говорит, мест почти не осталось, цены будут расти. Новогодняя программа тоже неизвестна, в процессе разработки.

На свежем воздухе

Из-за пандемии стало особенно популярно жилье на природе. Обычно это небольшие шале, объединенные вокруг пруда с беседками, зонами барбекю и удочками на прокат. В усадьбе в Бахчисарайском районе не было свободных номеров уже с октября, с 29.12 по 5.01 все забронировали.

Нет мест и в эко-отелях в Ялте. В селе Малый Маяк возле Алушты пока еще можно с 31 декабря на 1 января можно снять сруб за 11250 рублей. Обещают «активности на свежем воздухе и фильмы у камина».

Также в Алуште можно еще успеть найти бунгало с 2 спальнями без завтрака за 20 тысяч. Вилла стоит 60 тысяч — 3 ночи. Из-за коронавирусной инфекции анимации и питания не будет.

Некоторые отели и вовсе решили закрыться, чтобы привести в порядок объекты и открыться уже после праздников и снятия ограничений.

Самые демократические цены в Симферополе. В одном из отелей можно вдвоем снять номер с 2500 до 3500 рублей. Для тех, кто ходит каждый год перед праздником в баню — 10 тысяч за 3 часа, тариф праздничный, увеличен вдвое.

Частные вечеринки

Всегда есть варианты снять квартиру. Но на сутки сейчас жилье никто не сдает. Минимум, 4-5 дней. Хорошая квартира в начале января стоит от 5 тысяч в сутки. Цена пентхаусов в центре Ялты — в районе 6500 за день, но большинство из них уже заняты до 10 января.

Никогда так на цвели буйным цветом закрытые вечеринки, как в период пандемии. С ноября, когда в Крыму рестораны начали закрывать с 22 часов, на тусовки особый спрос. Попасть туда не так просто.

«Если у тебя нет знакомого организатора, их контактов в интернете не найти», — говорит Виктория из Севастополя, которая бывала на подобных вечеринках в селах Подгорное, Высокое, поселке Симеиз.

Закрытые вечеринки устраивают в больших пригородных домах с собственным двором, бассейном, несколькими спальнями и просторным холлом. Устанавливают барную стойку, приглашают ди-джеев. Стоит вход порядка 500 рублей, комната — от 1500. На новогодние праздники двойной тариф. Еду можно заказать тут же, напитки часто разрешают приносить свои, но на входе требуют пробочный сбор — еще по 500 рублей.

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