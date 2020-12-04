Одессит рассказал о провокациях подвыпивших украинцев в Крыму

Ялта, 4 декабря. В Ялте мужчина в форме НАТО с украинскими нашивками вызвал подозрение правоохранителей и сделал вид, что не понимает, почему к нему подошли сотрудники полиции, обнаружившие позже у него еще и оружие. Видео с разговором мужчины и правоохранителей распространили местные социальные сети. Проживающий на полуострове бывший боец «Одесской дружины» рассказал, что это далеко не первый такой случай провокации за последние несколько лет. Подробности в эксклюзивном материале ФАН.

Алексей Драгунов (имя и фамилия изменены) рассказал нашему корреспонденту, что подобные ситуации на полуострове случаются, и поведение задержанного он расценивает не иначе как провокацию.

«Да, действительно, провокационные действия с использование украинского флага в Крыму не редкость. Здесь то и дело кто-то пытается выставить себя таким образом сакральной жертвой. Зачастую все проходит спокойно и мирно, но иногда провокаторы добиваются своего. Например, в Севастополе одному такому вполне доходчиво «объяснили», что символика батальона «Азов» здесь не приветствуется. Но чаще всего это какие-то фрики, которые стараются вызвать крайне негативную реакцию в свой адрес, чтобы потом был повод украинским СМИ рассказывать, что здесь якобы украинцев притесняют», - пояснил Алексей.

Также одессит добавил, что обращался за консультацией в силовые структуры, чтобы прояснить, как вести себя в подобных ситуациях.

«Я сам неоднократно становился свидетелем того, как пьяные граждане Украины разгуливают по Крыму и выкрикивают националистические кричалки. Ну, там, «слава Украине» и тому подобное. Такое зло тогда взяло. Но удержался. После этого обратился к силовикам, где мне пояснили, что при появлении таких индивидуумов нужно смело вызывать наряд полиции. Дальше с ними уже будут говорить правоохранители. Собственно, на примере последнего инцидента мы все можем в этом наглядно убедиться», - пояснил он.

В заключении экс-боец «Одесской дружины» поблагодарил сотрудников полиции за бдительность и оперативное реагирование и профессионализм.

Напомним, в местных социальных сетях появилось видео разговора вооруженного мужчины, одетого в натовскую форму с украинскими опознавательными знаками, с правоохранителями. Инцидент произошел на территории одного из кафе в Ялте. К неизвестному подошли сотрудники правоохранительных органов в гражданской одежде и попросили предъявить документы. Мужчина отказался это сделать, после чего на место был вызван наряд ППС. В ходе установления личности неизвестный представился Александром, но отказался предъявлять документы. Позже один из сотрудников заметил у мужчины оружие, после чего сотрудники полиции попросили мужчину покинуть помещение и пройти с ними.