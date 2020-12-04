Накрывший Севастополь густой туман спровоцировал заторы на дорогах и ДТП



Севастополь, 4 декабря. Севастополь накрыл густой туман. Многие районы города больше напоминают картины из мрачных фильмов. Пользователи соцсетей пишут, что сейчас плохая видимость – где-то 6-8 метров, а дальше ничего уже не видно. При этом люди между собой спорят, на какой фильм больше всего сейчас похожа погода в городе – «Мгла» или «Сайлент Хилл».

В некоторых районах города заторы и пробки на дорогах. Из-за тумана произошли небольшие ДТП, но как сообщают очевидцы, ничего критического.

В крымском Гидрометцентре сообщили ФАН, что туман был вызван Балканским циклоном, который принес в Крым влажную погоду и дожди. Однако из-за того, что в Крыму и Севастополе до сих пор тепло – 7-13 градусов по Фаренгейту – образуется туман. По предварительным прогнозам, он должен будет рассеяться ко второй половине дня.

В других городах полуострова тумана нет. Как выяснил ФАН, Международный аэропорт Симферополь продолжает работать без перебоев.

«Международный аэропорт Симферополь работает в штатном режиме», - сообщили нам в пресс-службе.

Автостанция в Севастополе продолжает тоже работать, перебоев в расписании нет. ФАН публикует фото, как сейчас выглядит город-герой.