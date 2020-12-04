Огромные граффити к 30-летию МЧС России появились в городах Крыма

Граффити, муралы, уличная живопись — этот яркий и современный вид искусства не редкость на улицах российских городов. Все чаще арт-объекты выполняются профессионально, они привлекают внимание и становятся оригинальным подарком для горожан.

Одно за другим на полуострове появляются граффити с подвигами крымских спасателей. Крым перехватил эстафету у коллег из других регионов страны и начал создание арт-объектов к 30-летию МЧС России. Участие во флешмобе приняли пять населенных пунктов. Это Керчь, Симферополь, Джанкой, Алушта и село Огневое в Сакском районе на Западе Крыма.

ФАН выяснил все тонкости эстафеты в честь 30-летия МЧС России. Художники трудятся на чистом энтузиазме, их работа — благотворительность, подарок спасателям. В основном это студенты, начинающие художники из Крыма.

В Джанкое граффити изображает сцену спасения ребенка сотрудником пожарно-спасательного отряда: бравый огнеборец бережно прижимает к себе испуганного мальчика, защищая его своей спиной от угрозы современного мира.

«Эти картины — не просто красивое полотно, они пронизаны патриотическим духом и гордостью за спасателей. При этом на изображениях работа не только огнеборцев, но и сотрудников Государственной инспекции по маломерным судам, авиации МЧС, кинологической службы и многих других подразделений спасательного ведомства», — говорит заместитель начальника пресс-службы ГУ МЧС по Крыму Елизавета Мирошниченко.

Большие картины на стенах зданий называют муралами, они требуют хорошего художественного опыта. На набережной в Керчи такой арт-объект рисовали шестеро студентов политехнического колледжа, все они — выпускники художественной школы. Активисты изобразили водолаза с миной в руках из спасательного мужского отряда в Керчи. Рядом — сцена с полигона, на котором уничтожают боеприпасы. Проект разрабатывали вместе с сотрудниками морского отряда МЧС.

«Осенью мы расписывали игровые площадки в детских садах. Ребята очень талантливые, им в радость эта работа, поэтому они с огромным удовольствием взялись за создание арт-объекта к 30-летию МЧС России», — говорит преподаватель по профессии «Исполнитель художественно-оформительских работ» Керченского политехнического колледжа Анна Колесник.

В Алуште рисуют мурал на 27-метровой стене здания спасательной службы. Это самая большая из всех работ в Крыму ко Дню МЧС. Создает ее Анастасия, педагог из городского Центра детского творчества. Дома у нее расписаны все стены, коридоры, да и работа в студии придает легкость кисти. Мурал должен быть закончен за неделю.

«Мне это близко, интересно, но физически тяжело, да и холодно уже, зима, — говорит она. — Спасибо сотрудникам МЧС, личному составу отдела в Алуште. Они помогают, чем могут: закрашивают большие фоновые фрагменты, приносят чай и кофе».

27 декабря 2020 года Министерству Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий исполнится 30 лет. В юбилейном году в России проводят мероприятия, прославляющих честь и мужество российских спасателей.