Общественники объяснили, что делать с «мажорами» на парковках для инвалидов

Традиционно 3 декабря отмечается международный День инвалидов. Дата была учреждена, чтобы привлечь внимание к проблемам людей с особенностями здоровья, защитить их достоинство, права и благополучие.

Корреспондент ФАН поговорил с севастопольским водителем, инвалидом-колясочником Эдуардом Ромащенко, и узнал о доступности среды в городе, в частности для тех, кто владеет своим автомобилем.

«Сегодня день, когда о нас вспоминают. Нам присылают поздравительные открытки, пригласительные в театры. В 2014 году государство мне подарило мой автомобиль Lada с возможностью ручного управления, с тех пор я с ней не расстаюсь», — рассказал Эдуард.

Вместе с авто ему выдали и специальный именной знак «водитель-инвалид». Он имеет специальный регистрационный номер, срок годности, а также имя и фамилию владельца.

«Этот знак мне необходим по правилам ПДД, и помогает мне проехать, например, на площадь Нахимова под шлагбаум. Также он оповещает всех вокруг, что за рулем — инвалид. Необходимо держать дистанцию, и помочь при случае», — улыбнулся собеседник ФАН.

Он добавил, что за рулем в Севастополе у него есть только одна проблема — невозможность припарковаться на выделенных для инвалидов местах.

«Часто такие места бывают заняты. Например, на Большой Морской после реконструкции имеются не только специальные карманы для машин, но и к местам парковки авто с инвалидами за рулем имеются пандусы. В других местах там везде высокий бордюр, на который трудно заехать коляской. Я никогда не понимаю водителей, которые, не являясь инвалидами, занимают наши места — у вас ведь есть ноги, и вы способны дойти, а мы — нет», — возмутился Эдуард.

Действительно, места для инвалидов, причем это можно наблюдать в любом городе, очень часто бывают заняты водителями, которые не отмечают свое авто специализированным знаком (если таковой имеется).

«На парковках возле супермаркетов, на уличных паркингах, везде, где нужно лишний раз крутануть рулем или подольше проехать, места для инвалидов часто заняты далеко не «инвалидскими» машинами. Если судить по маркам таких авто, то у нас все инвалиды — миллионеры», — рассказал ФАН участник группы в «ВКонтакте», куда он недавно сбросил фотоподтверждение своим словам.

Это общая проблема не только Севастополя, но и всего полуострова, рассказали ФАН в севастопольском отделении ООИ «Всероссийское общество инвалидов «Опора».

«Дело в том, что по правилам водитель и не обязан помечать свой транспорт специализированным знаком. Этим и пользуются те, кто не по праву занимает места инвалидов. Часто такие люди используют муляж, знак без номеров, и его даже кладут неправильно», — рассказали в севастопольском отделении «Опоры».

Знак «Инвалид» отменили еще в июле этого года. До 1 января 2021 года инвалиды или их законные представители должны подать данные в Федеральный реестр инвалидов об используемом транспортном средстве.

Предполагается, что доступ к реестру получат сотрудники ГИБДД, которые смогут выявлять и штрафовать нарушителей. Однако пока идет «период перехода» правил на новый лад, многие водители, которые инвалидами не являются, незаконно пользуются парковкой.

Как подчеркнули в «Опоре», дважды в месяц они проводят рейды по центральным улицам Севастополя и фотографируют такие авто. Все данные передаются в ГАИ. Штраф за подобное правонарушение может составлять до 5000 рублей.