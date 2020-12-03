Бледанс призвала помочь инвалидам, а не спрашивать о наркозависимой сестре

Ялта, 3 декабря. В курортной столице Крыма за хранение наркотиков была задержана сводная сестра актрисы и телеведущей Эвелины Бледанс Диана. В комментарии ФАН Эвелина Бледанс рассказала, что думает по поводу задержания ее «дальней родственницы».

Вместе с тем актриса призвала обращать внимание не на подобные новости, а на реально важные темы. По ее словам, лучше говорить о Международном дне инвалидов, чтобы помогать особенным людям. Эвелина Бледанс рассказала ФАН, что сейчас она занимается организацией различных мероприятий для детей, поздравляя их с Новым годом и устраивая развлекательную программу со стихами, загадками, фокусами и многим другим.

«У нас праздник, поэтому какая-то дальняя родственница, которая торгует наркотиками, в мои интересы сейчас вообще не входит. Здесь Дед Мороз, Снегурочка, дети. Лучше напишите об этом, чтобы люди пожертвовали хоть какую-то сумму в наш благотворительный фонд для детей «Мы все разные», — заявила Эвелина Бледанс, призвав всех неравнодушных обратить внимание на благотворительные фонды.

Более подробную информацию о фонде актриса рассказывает на своей странице в Instagram. Напомним, ранее адвокат по наркотикам рассказал ФАН, что грозит Диане Бледанс за хранение наркотических средств.