Необычные керамические коты поселились в Севастополе у главной улицы города

Севастополь, 3 декабря. Новое украшение города появилось в центре Севастополя. Керамические котики расселись вдоль забора недалеко от Большой Морской. Здесь животных поселил художник из Перми Игорь Гладких.

«Коты - это символ спокойствия, уюта и умиротворения, а южные города, это места где им живется лучше всего. Считаю, что коты — это полноправные, коренные жители Севастополя, теперь их стало немного больше», — рассказал ФАН художник.

Игорь Гладких — дизайнер, окончил Уральский архитектурно-художественный университет, долгое время занимался полиграфией, фотографией и рисунком. Несколько лет назад увлекся витражом и мозаикой. Среди его произведений — витражные окна, потолки, плафоны, вазы, светильники в технике Тиффани, броши и значки.

«Я заинтересовался искусством керамики, когда десять лет жил в Болгарии. А в Крыму это направление искусства органично вписано в ежедневную современную жизнь. Мозаика тут исторически сильна, со времен античности. Посмотреть хотя бы на мозаику в Херсонесе. Витражное искусство здесь тоже популярно — юг, солнечный свет, большие окна, курортная архитектура», — продолжил рассказ Игорь Гладких.

Он переехал в Крым всего несколько месяцев назад, керамических кошек вез с собой на машине, делал их все лето в Перми на карантине. Всего спуск Шестакова украсили 10 работ мастера.

«Размещали их по ночам, партизанским способом, ощущали себя уличными художниками. Хотели сделать сюрприз горожанам и туристам. Но некоторые, в основном жильцы соседних домов, все же заставали нас врасплох за монтажом. Подходили, жали руку, говорили, что стараются каждый день проходить мимо, смотреть, не появились ли новые коты, пытались угадать место, где появится новый. Дети восторгались: «Ой, котики, можно погладить?»

На монтаж котов на улице в Севастополя у художника ушло около двух недель. Каждый кот — 60 сантиметров высотой. Кроме керамики из обычных плиток, автор использовал керамические элементы, которые сделал сам и запек у себя в мастерской.

Игорь Гладких рассказал, что с болью в сердце наблюдает за тем, как мозаику, оставшуюся с советских времен разбирают или закрашивают, например, на остановочных комплексах.

«Очень жаль, ведь это очень красиво, это и наша история. Я бы с удовольствием взялся бы за реставрацию мозаики на остановках, хотел бы принести тем самым пользу городу, и еще его украсить», — рассказал керамист.

Он также добавил, что также планирует поселить своих мозаичных кошек в Балаклаве, а еще развивать свою керамическую мастерскую «Грифон».