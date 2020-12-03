Адвокат указал, какое наказание может грозить сестре Бледанс за наркотики

Ялта, 3 декабря. У сводной сестры Эвелины Бледанс Дианы в ходе обыска нашли дома свертки с наркотическим средствами. Сейчас они направлены на судебную экспертизу, после чего женщине будут выдвинуты обвинения.

Корреспондент Федерального агентства новостей выяснил у севастопольского адвоката Алексея Кирюникова, который занимается делами по наркотикам, какие меры наказания могут быть приняты в отношении Дианы Бледенс. Отметим, что женщина с 1997 года состояла на учете из-за употребления наркотиков.

«Если она эти наркотические вещества хранила для личного употребления, то будет мягче статья. Конечно многое зависит и от количества наркотического вещества – тогда она может получить и реальный срок лишения свободы. Тот факт, что женщина состояла на учете, будет учитываться.

В некотором роде это даже плюс, потому что это значит, что она больной человек и наркоман, который без наркотиков не может справиться со своим недугом. При умелой защите адвокат, наоборот, может перевести это в плюс, ведь это подтверждает, что она не с целью сбыта хранила наркотики, а именно с целью личного употребления», - сказал адвокат.

Кроме того, по некоторым сообщениям, у Дианы Бледанс есть ранняя судимость за контрабанду сильнодействующих веществ, которая до сих пор якобы не была погашена. Алексей Кирюников подчеркнул, что если у нее действительно есть непогашенная судимость, и она считается судимой, то у нее уже может быть и рецидив этих преступлений:

«Поэтому тут уже может грозить реальный срок лишения свободы. Здесь нужно будет отталкиваться от того, по какой части 228 статьи ей будут выдвинуты обвинения. Если по первой части, то это преступление небольшой степени тяжести. Если же по второй, где говорится о крупном размере, то в этом случае суды уже назначают реальный срок».

Ранее в комментарии ФАН Эвелина Бледанс рассказала, что думает об опасном увлечении сестры по отцу.

Отметим, что по первой части 228 статьи УК РФ предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до 40 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 3 месяцев. Также возможно назначение обязательных работ на срок до 480 часов, либо исправительных работ на срок до 2 лет, либо ограничением свободы на срок до 3 лет, либо лишением свободы на тот же срок.