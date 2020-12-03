«Больной человек»: Бледанс отреагировала на задержание сестры с наркотиками

Ялта, 3 декабря. В Ялте задержали сестру Эвелины Бледанс Диану, у которой во время обыска дома обнаружили свертки с наркотическими веществами. Некоторые СМИ сообщили, что это предположительно были амфетамин и марихуана.

ФАН поговорил с Эвелиной Бледанс и выяснил, как она отреагировала на подобную новость и поддерживает ли она связь с сестрой.

«Это моя сестра по папе, которая родилась в другой семье, с которой я фактически не общалась, разве что только немного в детстве. Потом она вновь появилась несколько лет назад в моей жизни. Сейчас мы не общаемся, она — зависимая, прикрывалась болезнью, а оказывается она просто наркоманка, еще и приторговывает. Сегодня Международный день инвалидов, я еду на организацию мероприятия, поэтому какая-то там дальняя родственница, которая торгует наркотиками, в мои интересы сейчас вообще не входит», — сказала она.

По словам Эвелины Бледанс, ее сестра является больным человеком. По ее мнению, каждый в этой жизни выбрал свою дорогу.

«Мы на старте стояли на одной линии, но сейчас она выбрала такой путь, и по нему планомерно идет. Я выбрала другой. Почему я сейчас должна взрослого человека куда-то там тащить? Причем я уже пыталась это сделать, но бесполезно. Она — взрослый человек, который без «этого» не может, поэтому все совершенно и так понятно», — подытожила Бледанс.

Отметим, Диана с 1997 года состоит на учете из-за увлечений запрещенными веществами. В 2017 году ее приговорили к нескольким годам лишения свободы, признав виновной в контрабанде запрещенных препаратов.

Ранее ФАН публиковал интервью с Эвелиной Бледанс, в котором она рассказала о воспитании сына Семена, любви в Крыму и ее второй половине.