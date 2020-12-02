Туристы в Ялте продолжают купаться в Черном море даже в декабре

Ялта, 2 декабря. В Крыму и Севастополе до сих пор сохраняется теплая и ясная погода, что радует не только жителей, но и многочисленных гостей курорта. Несмотря на то, что курортная столица полуострова Ялта уже начала готовиться к зимним праздникам, некоторые туристы продолжают купаться в море. Корреспондент ФАН прогулялся по набережной Ялты и посмотрел, как город начал готовиться к наступлению Нового года.

В Ялте на набережной уже начали появляться новогодние украшения и инсталляции, уже скоро начнут монтировать главную елку города. Пока установка новогодних инсталляция выглядит экзотически, учитывая то, какая погода стоит в курортной столице Крыма – в прошедшие несколько дней температура воздуха достигала 19 градусов тепла и 12 градусов вода в море.

При этом до сих пор есть люди, которые купаются в море и загорают, хотя многие ходят в теплой одежде.