Инновационную подсветку пешеходного перехода впервые применили в Севастополе

Первый на крымском полуострове регулируемый пешеходный переход со световыми элементами заработал в Севастополе. Светодиодные ленты у ног пешехода дублируют сигнал светофора на тротуаре. Пока в городе установлен один такой переход на перекрестке улиц Героев Севастополя и Брестская у средней школы №6.

Как рассказали ФАН в управлении ГИБДД УМВД России по Севастополю, это место было выбрано не случайно — инновация поможет уберечь от трагедии детей.

«Дети часто используют электронные гаджеты, бывают невнимательными при переходе проезжей части. Соответственно, этот элемент помогает даже при условии, если взор пешехода направлен под ноги, заблаговременно увидеть разрешающий или запрещающий сигнал светофора и тем самым предупредить неблагоприятные последствия», — рассказал начальник регионального управления ГИБДД Денис Разоренов.

Если новый светофор покажет эффективность и будет способствовать уменьшению нарушений ПДД, то практику установки таких систем распространят на другие районы города у образовательных учреждений и там, где наблюдается большой поток пешеходов.

«Вы знаете, давно такие нужно было сделать пешеходные переходы. Сколько сына ни пытаюсь заставить не сидеть постоянно в телефоне, гаджет у него как вторая рука! По сторонам не сморит, под ноги не смотрит. Реально страшно за него на улице. Поэтому такие меры, как установка такого перехода, действительно нужны», — сказала мама одного из учащихся школы Татьяна.

Эксперимент в городах России

Установка новых видов пешеходных переходов постепенно развивается и в других городах России. Так, подобный элемент установили на людном перекресте Томска еще летом 2020 года. Тогда в мэрии города заявляли, что эта инициатива поможет юным гражданам с детства соблюдать правила безопасности на дороге.

«Дополнительный световой сигнал, который не может остаться незамеченным —эффективный психологический фактор, который сдерживает пешехода от возможного нарушения правил дорожного движения. Кроме того, яркость светодиодных полос за счет «игрового эффекта» позволяет с детства формировать сознательное правильное поведение на дороге», — сообщили в мэрии Томска.

С тех пор крупных аварий на этом перекрестке не было, рассказал ФАН модератор городской группы во «ВКонтакте» «Жесть в Томске» Василий Александров.

«С лета я не помню случаев аварий с участием пешеходов на том перекрестке», — подчеркнул он.

Стоимость монтажа и оборудования для такой «полосы безопасности» — 260 тысяч рублей.

«Инициатива хорошая. Если благодаря этому целым и невредимым останется хотя бы один человек, значит все не зря», — поделился с ФАН мнением пешеход Сергей Тарасов.

По данным управления ГИБДД УМВД России по Севастополю на перекрестке улиц Героев Севастополя и Брестской только в прошлом году сбили троих пешеходов.