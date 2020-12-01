Стритрейсеры устроили ночные гонки в центре Ялты, разозлив местных жителей

Ялта, 1 декабря. В Крыму вновь активизировались стритрейсеры, устроившие очередной заезд и шумный дрифт посреди одного из курортных городов. Ночные гонки, попавшие на камеры жителей Ялты накануне ночью, облетели местные социальные сети. Что толкает нарушителей спокойствия на опасные гонки и какое наказание им грозит, корреспондент ФАН выяснял у одного из основателей крымского стритрейсинга Евгения Крылова.

По словам Евгения, движение стритрейсеров начало формироваться на полуострове еще 20 лет назад. Сейчас бывший уличный гонщик занимается ремонтом и реставрацией автомобилей. Но былые времена вспоминает с нескрываемой ностальгией.

«Я стоял у истоков движения стритрейсинга в Крыму. Еще в начале 2000 годов. Собирались просто парни, кому интересно погонять. Собиралось сначала несколько машин - чаще всего на трассе в Живописном, потом в Дубках. На Московской трассе гоняли, даже в тоннеле гоняли под аэропортом на Родничковое. Собиралась куча машин и пацанов, которые жаждали погонять и отрывались по полной программе. А все почему? Потому что у нас не развит автоспорт, он находится в угнетенном состоянии. Если бы у нас был, допустим, как в Финляндии развит автоспорт, ралли, картинг с детства, была бы куча автодромов. А так у нас что? Есть только один хороший картинг-центр в Евпатории», - рассказывает бывший гонщик.

Главной причиной асоциального поведения любителей быстрой езды Евгений видит в недостатке специализированных треков. Вместе с тем он не одобряет вызывающего поведения некоторых стритрейсеров. На видео - ночной дрифт в центре Ялты, опубликованный в Телеграм-канале «Шо, опять?»

«Времени прошло с тех пор много, а по факту изменилось только количество дорогих машин с мощными двигателями. И количество молодых людей, владеющих этими мощными машинами. Так называемых, мажоров. Родители понакупали им мощных дорогих машин, вот они и исполняют по полной программе. Если мы гоняли в то время действительно за городом, то сейчас этот весь беспредел мажоры устраивают именно в городе», - добавил Евгений.

Действительно, в украинский период стритрейсеры в Крыму чувствовали себя вполне комфортно, так как большую их часть составляли отпрыски влиятельных лиц и чиновников, а коррупция позволяла гонщикам чувствовать себя в полной безопасности и даже нападать на недовольных горожан. Зафиксированы случаи проведения гонок даже в парке Тренева (в Симферополе. – Прим.ФАН) – под самым носом у тогдашнего руководства полуострова.

«Они совсем страх потеряли! И так каждую ночь слушаем музыку и чьи-то гулянки на Пушкинской аллее, а тут еще и эти решили развлекаться. Вообще на людей им наплевать», - эмоционально выразилась Таисия Александрова, которая живет в доме рядом с остановкой «Спартак», где и устроили ночной дрифт стритрейсеры.

«Мало им что ли трассы и нежилых улиц? Посмотрел бы я на них, если бы у них под окном кто-то устроил такое безобразие. Потом полночи уснуть не мог, давление подскочило. Испугался», - сказал Тимофей Яковлевич, еще один житель соседнего дома.

Однако, после Крымской весны и возвращения Крыма в состав России ситуация кардинально изменилась. Допустим, «урожайным» был май этого года, когда при проведении только одного субботнего рейда сотрудниками госавтоинспекции было оштрафовано 43 уличных гонщика. Авто трех из них находились в розыске. Вместе с тем, желающих пощекотать себе нервы на быстрых и красивых авто меньше не становится.

Как сообщили ФАН в пресс-службе УГИБДД МВД по Республике Крым, работа по борьбе с данным явлением проводится на регулярной основе.

«Управление ведет регулярную работу в данном направлении. Месяц назад прошла операция «Мотоциклист». В остальное время работа по данному направлению проводится в штатном режиме. При этом сумма штрафа для нарушителя может быть самая разная – в зависимости от допущенного нарушения», - заявили в пресс-службе ведомства.

Евгений Крылов же в свою очередь считает, что сложившуюся ситуацию одними лишь штрафами не решить. По его мнению, тематических мероприятий и специализированных треков на полуострове недостаточно, а людей, желающих быстрой езды на красивых машинах - с каждым годом все больше. В качестве решения бывший гонщик привел пример Грозного, где для подобных мероприятий выделен специальный автодром.

Стритрейсинг – стихийная, зачастую, незаконная форма автомобильных гонок, проводимых на автомобильных трассах и городских улицах. Госавтоинспекция регулярно штрафует и преследует таких гонщиков из-за опасности подобных мероприятий для окружающих и для самих водителей.