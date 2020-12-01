В Крыму рассказали, сколько государство выделяет на лечение больных ВИЧ

Симферополь, 1 декабря. Ежегодно 1 декабря в мире отмечают День борьбы со СПИДом. С момента регистрации вируса иммунодефицита прошло более 37 лет, однако эпидемия ВИЧ-инфекции остается одним из наиболее серьезных вызовов современности. По данным Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом, в России с ВИЧ живут 1 094 050 человек. Антилидерами являются Кемеровская, Томская области и Ханты-Мансийский автономный округ. Крым по заболеваемости ВИЧ занял 17 место.

Статистика по Крыму

Несколькими годами раньше этот показатель был выше, на шкале ВИЧ-антирекордов Крым занимал 14 место. Сегодня в республике проживают 12159 людей с выявленным ВИЧ, из которых 72% получают антиретровирусную терапию.

Накануне Дня борьбы со СПИДом, отмечаемого в мире 1 декабря, корреспондент ФАН пообщался с заместителем главного врача Центра профилактики и борьбы со СПИДом в Крыму Татьяной Богатыревой.

Учитывая 1,9 миллионов жителей Крыма, на каждые полторы сотни крымчан сегодня приходится один человек, инфицированный ВИЧ. Больных больше всего в Ленинском, Джанкойском, Красноперекопском районах и в Феодосии. В большинстве случаев инфекция передается половым путем из-за того что люди беспечно относятся к своему здоровью. Чаще это мужчины от 30 до 49 лет. Женщины болеют реже – заболевание подтверждено у 40,5%. Детей на диспансерном учете в Крыму чуть больше 200 человек.

«На данный момент ВИЧ считается хроническим заболеванием, никак не смертельным. При терапии вирусная нагрузка снижается до нуля, что не дает заболеванию прогрессировать и снижает риск заражения близких. Благодаря этому, люди с ВИЧ инфекцией могут прожить до старости, причём с хорошим качеством жизни. Они могут работать, любить, иметь здоровых детей», – говорит Татьяна Богатырева.

По данным Центра, за 2019 год свой ВИЧ статус узнали более 27% крымчан, тогда как 5 лет назад их было не больше 10%. Под наблюдением врачей теперь 10983 человек, 90,3% от общего числа выявленных больных. Терапию получают 7947 пациентов. В 2014 году их было 3722 человека.

«Очень важно, чтобы каждый человек осознавал необходимость регулярного прохождения теста на ВИЧ инфекцию. Чем раньше выявлено заболевание, тем раньше будет начато лечение, что не даст пациенту перейти в стадию СПИДа, а также передать заболевание любимым людям».

Кто оплачивает лечение

В Крыму подразделения центра СПИДа открыты в Керчи, Ялте, Евпатории, Джанкое. Несмотря на пандемию коронавирусной инфекции, работу не прекращали. Лечат бесплатно. В среднем за год на каждого пациента с ВИЧ-диагнозом из государственного бюджета выделяется порядка 65 тысяч рублей. В 2019 году ГБУЗ РК «Центр профилактики и борьбы со СПИДом» получил препараты более чем на 425 миллионов рублей.

Людей, которые отрицают существование СПИДа, называют ВИЧ-диссидентами. Есть они и в Крыму. Диссиденты не наблюдаются у врача, не получают терапию и не соблюдают меры предохранения, что приводит к летальному исходу и заражению других, в том числе, собственных детей.

«Дети всегда рождаются здоровыми, если родители получают антиретровирусную терапию, – акцентирует Татьяна Богатырева. – За 2020 год в Крыму от родителей с подтвержденным ВИЧ-статусом родился 141 ребенок, и только у двоих малышей была обнаружена ВИЧ инфекция – случаи, когда мамы не наблюдались в женской консультации и СПИД-центре».

Всемирный день борьбы со СПИДом был провозглашен 1 декабря 1988 года. С тех пор в этот день весь мир объединяется для демонстрации поддержки людям, живущим с ВИЧ и вспоминает умерших. В 2020 году этот день будет особенным, так как всеобщее внимание приковано к COVID-19, который, так же, как и СПИД, до сих пор не смогли победить. В связи с распространением коронавирусной инфекции, практически все мероприятия пройдут в режиме онлайн. Активисты верят, что пандемия сделает людей солидарнее и ответственнее, а удаленный режим позволит расширить аудиторию.