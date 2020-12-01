Риелторы рассказали, какую недвижимость София Ротару решила продать в Крыму

Известная певица София Ротару, которая уже много лет не появлялась в Крыму, имеет до сих пор дорогую недвижимость на территории Большой Ялты. В последние годы нажитое имущество она постепенно стала продавать. Корреспондент ФАН пообщался с местными жителями курортной столицы и выяснил, что могло стать причиной такого решения. Также журналист узнал, сколько сейчас стоит квартира, которую Ротару в 80-х получила от государства, но совсем недавно продала.

Квартира в центре Ялты

Буквально на днях в Ялте выставили на продажу 3-х комнатную квартиру с общей площадью 178 кв. м. Ее стоимость составляет 23-24 млн рублей (в зависимости от агентства). Такая высокая цена, видимо, обусловлена не только удачным месторасположением, но и тем, что в этой квартире раньше жила София Ротару.

Как заявил корреспонденту ФАН специалист по недвижимости в Ялте Олег Дробитько, люди, которые сейчас продают эту квартиру, и сами покупали ее у Ротару:

«Это было 2 года назад. Там невысокие потолки – до 3 м., наверное, 2,6-2,8 м. где-то. В городе есть разные типы домов: хрущевки, сталинки, грузинки и так далее, а это единственный дом в Ялте, насколько я знаю, который называется брежневка, то есть этот дом строился во времена Леонида Брежнева», - сказал специалист по недвижимости.

При этом квартиру не особо часто приезжают смотреть. Но в целом ею интересуются, потому что она находится в центре Ялты, сказал эксперт.

Сейчас же певица проживает где-то под Киевом, и уже более года не посещала Россию, а Крым – с 2014 года. Однако в ближайшее время она все-таки намерена посетить Москву, о чем ранее сообщил ее концертный директор Сергей Лавров.

Отель на набережной Ялты

Сейчас у «украинки молдавского происхождения» (именно так себя сама называет Ротару) во владении находится отель Villa Sofia, расположенный в самом центре знаменитой ялтинской набережной за скульптурой «Дама с собачкой». По словам местных жителей, в ноябре прошлого года гостиница закрылась на реновацию, а потом, когда началась пандемия, отель и вовсе перестал принимать гостей. Связаться с кем-то из отеля корреспонденту ФАН не удалось. Телефон, указанный на официальном сайте, отключен. При этом местные отельеры нам сказали, что даже у них нет контактов сотрудников Villa Sofia – говорят, те держались весьма обособленно.

«Самое удивительное, что ни у кого из отельеров нет контактов. Они вообще сами по себе, никогда ни с кем не общались. Вот с ними никак», - заявили в одной из ялтинских гостиниц.

Раньше Villa Sofia была очень популярна среди украинской элиты. По неподтвержденной информации, отель посещал даже экс-президент Украины Виктор Ющенко, который, якобы, и помог Ротару купить землю на набережной Ялты. Правда, не финансово, а «политически», поскольку на том месте ранее находились Купальни Роффе. Их проектировал Николай Краснов – главный архитектор Ялты с 1887 по 1899 гг., который также является автором Большого Ливадийского Дворца.

История с покупкой земли в центре набережной Ялты, на самом деле, мало чем отличается от многих других, поскольку это происходило в 90-е годы. Если быть точнее, то в 1991 году Ротару взяла этот участок земли в аренду у государства на 20 лет. Затем, несмотря на присвоение в 1996 году купальням статуса памятника архитектуры местного значения, певица выкупила землю под зданием.

Горожане вспомнили, что изначально, когда строительство только начиналось, София Михайловна обещала на месте гостиницы построить центр для одаренных детей, которые могли бы там раскрывать свои таланты - Дом творчества Ротару, музей в свою честь и так далее. В итоге в центре Ялты появился только еще один отель…

Сегодня окна в гостинице зашторены, а ресторан при отеле не работает. По некоторым данным, Ротару намерена продать Villa Sofia, чтобы больше не нести издержек от содержания здания. Ранее по этому поводу уже высказывался известный музыкальный критик Сергей Соседов, отметив, что избавившись от гостиницы, певица ничего не потеряет.

При этом корреспонденту ФАН один из сотрудников местного агентства по недвижимости сообщил, что во время кризиса в 2009 году у Ротару были намерения продавать Villa Sofia, однако в последний момент она передумала.

Также информацию о продаже Ротару гостиницы в центре набережной прокомментировал специалист по продаже недвижимости в Ялте Олег Дробитько. По его словам, слухи о продаже Villa Sofia ходят давно, однако пока никто и ничего конкретного не знает:

«Я думаю, что если этот отель и будут продавать, то это сделают тихо, сообщив о продаже уже по факту. Стоимость Villa Sofia, как минимум, будет составлять несколько миллионов долларов. Предполагаю, что именно в долларах ее и будут оценивать, несмотря на то, что у нас ходят рубли и курс не самый лучший».

Дом в поселке Никита

У Софии Ротару есть еще дом в поселке Никита под Ялтой, в котором она ранее жила вместе со всей своей семьей, ухаживая лично за огородом. Он находится буквально в 10 минутах пешком от знаменитого Никитского ботанического сада. В разговоре с ФАН соседи известной певицы рассказали, что не видели Ротару уже 6 лет, то есть с момента воссоединения Крыма с Россией в 2014 году. Недавно сообщалось, что и это имущество певица собирается продать, так как в последние годы там жали только прислуга.

«По поводу дома в Никите. В целом слухов о его продаже ходит много, но информация настолько закрыта… Как правило, такие люди продают подобные объекты в своих кругах. Тут дело даже не в цене, а в том, кто и кому продает», - прокомментировал ФАН специалист по продаже недвижимости.

Дом огорожен высоким забором, обставлен камерами и датчиками движения, при этом он выглядит достаточно ухоженным, везде растут разные цветы и деревья. Из дома открывается отличный вид на Ялту и горы.

Местные говорят, что за домом следят садовник и горничная, а членов семьи Ротару здесь давно не было видно. Видимо, поэтому, дом и был обворован несколько лет назад на сумму 5-6 млн рублей. Чем закончилось дело, никто из соседей не знает.

Участок в Массандре

София Ротару еще в 2008 году взяла участок 14 соток в пригородном поселке Массандра в аренду на срок 49 лет, где она выращивала часть продуктов для своего ресторана в Villa Sofia. Ранее этот земельный участок находился на землях запаса Национального института винограда и вина «Магарач», а годовая аренда участка, по рыночной цене 2008 года, составляла бы около 200 тыс. долларов. Возможно, и здесь не обошлось без помощи экс-президента Ющенко.

Однако, похоже, и это не вся недвижимость Софии Ротару на территории Большой Ялты. Местные жители утверждают, что в 2008 году певица также приобрела элитный участок у берега моря в поселке Отрадное, а затем там был построен эллинг. Кроме того, корреспонденту ФАН удалось выяснить, что в Балаклаве стоит яхта, которая принадлежит певице. В последний раз София Ротару там появлялась во время празднования своего 63-летия в 2010 году.

Комфортабельная яхта с названием Sofia, по утверждению местных жителей, до сих пор находится в бухте Балаклавы, и лишь изредка на ней кто-то выходит в море, видимо, чтобы проверить техническое состояние яхты. Очевидно, что у Софии Михайловны в Крыму очень много дорогой недвижимости, общая стоимость которой может доходить до 5 млн долларов, а может, и больше.